Кинельский подросток разместил в соцсети ложное сообщение о заминировании нежилого дома

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15 января 2022 года в одном из региональных пабликов социальной сети «ВКонтакте» было размещено анонимное сообщение об угрозе взрыва нежилого здания в Кинеле.

По указанному адресу незамедлительно отправились экстренные службы. Предметов, представляющих угрозу для жизни и здоровья граждан, не было обнаружено.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ совместно с ГУ МВД Самарской области в короткий срок установлен и задержан несовершеннолетний житель Кинеля, опубликовавший вышеуказанное сообщение.

16 января возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 УК РФ.

"В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств преступной деятельности указанного лица", - сообщает пресс-служба УФСБ СО.

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