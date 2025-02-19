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Каждый второй житель Самары празднует Масленицу

19 февраля 2025 13:09
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каждый второй житель Самары празднует Масленицу

В преддверии Масленицы аналитики Авито выяснили, как много жителей Самары отмечают этот праздник, какие традиции соблюдают и где берут рецепт блинов. Оказалось, что Масленицу празднует каждый второй, но менее четверти знают историю ее происхождения. Большинство считают главным символом Масленицы весну-красну, а у половины опрошенных есть семейный рецепт блинов.

Каждый второй (55%) житель Самары всегда празднует Масленицу, и этот год не станет для них исключением. Самые большие любители этого праздника — опрошенные младше 24 лет и старше 65 лет. Еще 27% ответили, что отметят Масленицу, если у них будет подходящее настроение. Не будут праздновать 13% респондентов.

Готовить и есть блины — самая распространенная традиция этого праздника, ее соблюдают 86% жителей Самары. Также 46% просят прощения в прощеное воскресенье, а 27% посещают ярмарки и гулянья с традиционными развлечениями. 21% сжигают чучело Масленицы, также каждый пятый — ходит в гости, а 19% — сами принимают гостей. Примечательно, что молодежь чаще других возрастных групп в честь праздника отказываются от домашних дел (12%), ходят на тематические концерты и праздничные выступления (10%).

Что касается блинов, большинство жителей Самары (51%) готовят их по семейному рецепту, который передается из поколения в поколение. Каждый четвертый (23%) готовит «на глаз» — чаще это опрошенные старше 65 лет (33%). А 13% берут рецепт в интернете — так в основном делают респонденты 25-34 лет (21%). При этом у большинства (63%) дома есть сковородка для блинов, 33% обязательно используют силиконовую кисточку для смазывания маслом, а 25% просто обходятся базовым набором кухонных принадлежностей — венчиком, лопаткой и обычной сковородкой.

Аналитики Авито также заметили, что жители Самары уже активно готовятся к празднованию: так, за последний месяц на платформе на 86% выросли продажи чугунных блинниц, на 32% — электрических блинниц. Также на 53% чаще стали покупать сковороды для блинов, на 36% — лопатки и на 6% — венчики. 

Примечательно, что большинство опрошенных не знают историю Масленицы. 62% в курсе лишь основных фактов, и только 21% знакомы с ней в подробностях — в основном это молодежь младше 24 лет (38%). Главным символом праздника большинство (71%) считает Весну-красну, которая является олицетворением весны. В целом наибольшая часть респондентов (46%) никак не провожают зиму помимо Масленицы — просто ждут солнца и тепла. 

Теги: Опрос

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