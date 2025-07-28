Каждый второй самарец против привязки семейной ипотеки к прописке

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.



В правительстве обсуждают реформу, которая может ограничить выдачу льготной семейной ипотеки: с 2026 года займы под 6% для покупки квартир в новостройках планируют предоставлять только по месту официальной регистрации заемщика. Это значит, что семьи больше не смогут оформить льготную ипотеку для переезда в другой регион.



Отношение самарцев к этой инициативе неоднозначное. Согласно опросам, 26% экономически активного населения поддерживают идею, соглашаясь с принципом «Где родился — там и пригодился». Однако каждый второй респондент выступает против, объясняя это планами на переезд: «Хотели обосноваться там, где комфортный климат».



Мужчины поддерживают реформу чаще женщин (31% против 21% соответственно). Наибольшая доля сторонников инициативы среди людей от 35 до 45 лет (30%).



Время проведения: 15—24 июля 2025 года

