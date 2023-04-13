Каждый второй самарец не считает нужным сообщать работодателю о незначительных ошибках в работе

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Самарцы все реже уведомляют руководство о допущенных в работе ошибках. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

По мнению 40% самарцев, руководство должно знать обо всех допущенных в работе ошибках. 49% считают, что сообщать следует только о существенных просчетах. На практике, обо всех рабочих ошибках говорит руководству каждый третий (32%), а 47% уведомляют только о серьезных промахах: «Заваливать руководство мелкими ошибками, которые тут же исправляются, точно не стоит». Политики предельной честности чаще придерживаются горожане с доходом от 80 тыс. руб. в месяц: 42% из них считают, что нужно держать руководство в курсе всех просчетов, 36% утверждают, что всегда поступают только так.



Для сравнения, за последние несколько лет возросло число самарцев, убежденных в том, что руководству следует сообщать только о серьезных ошибках, допущенных в работе. Работа во время пандемии, ограничения и запреты заставляли горожан нервничать и перестраховываться. На практике сегодня большинство также предпочитает исправлять мелкие просчеты самостоятельно, не беспокоя начальство.



Время проведения: 31 марта — 11 апреля 2023 года