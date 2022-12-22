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Каждый пятый житель Самарской области в возрасте от 18 до 24 лет хотел бы иметь доход в 50-100 тыс. рублей в месяц

22 декабря 2022 12:39
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Каждый пятый житель Самарской области в возрасте от 18 до 24 лет хотел бы иметь доход в 50-100 тыс. рублей в месяц

Более половины зумеров* из Самарской области (58%) хотели бы получать не менее 50 тыс. рублей в месяц. При этом нынешний доход соответствует ожиданиям или превышает их только у половины респондентов. Ради успешной карьеры молодые люди готовы вкладывать в свое образование и получение полезных навыков собственные накопления и заемные средства.  Таковы  результаты опроса, проведенного страховой компанией «Росгосстрах Жизнь» и банком «Открытие». Были опрошены более 1,5 тыс. человек по всей России. 

Каждый пятый житель Самарской области в возрасте от 18 до 24 лет (18%) хотел бы иметь доход в 50-100 тыс. рублей в месяц. Еще 22% мечтают получать 100-150 тыс. рублей в месяц. У каждого пятого (19%) финансовые амбиции еще выше: их устроила бы сумма в 150-200 тыс. рублей. 

Более половины зумеров полагают, что они уже сейчас заслуживают желаемых зарплат. Около трети (29%) оценивают свои текущие навыки в 100-300 тыс. рублей в месяц, каждый четвертый (25%) — в 50-100 тыс. рублей в месяц. При этом нынешняя зарплата молодых людей близка к их идеалам лишь в половине случаев: 31% респондентов отмечают, что она полностью соответствует их текущим навыкам или немного их превосходит, а 24% самокритично полагают, что им платят гораздо больше, чем они реально стоят. У остальных доход сейчас незначительно (24%) или значительно (21%) ниже их желаний.

По мнению молодых людей, для удовлетворения финансовых амбиций необходимо сделать хорошую карьеру. Самыми перспективными с этой точки зрения они считают профессии IT-специалиста (24%), маркетолога (17%), предпринимателя (14%) и менеджера банка (13%).  Популярные у старшего поколения профессии учителей успешными с точки зрения карьерного и зарплатного роста считают лишь по 1,5% респондентов в возрасте 18-24 лет, юристов и экономистов — 2,5%, врачей — 3,5%.

Ценность высшего образования для молодых жителей Самарской области не так велика, как для старших поколений. Свыше трети (35%) зумеров считают, что для построения успешной карьеры оно не является приоритетным.  Более того, среди респондентов в возрасте от 18 до 24 года доля получающих или уже имеющих высшее образование составила 41%. Вместе с тем, более половины опрошенных в этой возрастной категории считают высшее образование необходимым.

Возможно, такое отношение к высшему образованию связано с тем, что перспективную профессию зумерам не всегда удается выбрать сразу. Более половины респондентов (54%) говорят, что не хотели бы всю жизнь проработать по одной специальности. При этом, несмотря на юный возраст и относительно небольшой опыт, 22% уже успели разочароваться в выбранной специальности.

 

Поскольку смена профессии предполагает получение дополнительных навыков, часть зумеров уже получают (29%) или планируют через год-два получить (17%) второе высшее или дополнительное образование. Подобные планы в горизонте трех и более лет имеют  еще около трети (30%) молодых людей. Расходы на получение второго высшего или дополнительного образования большинство респондентов оценивают в суммы свыше 100 тыс. руб. (37% — в 100-300 тыс. рублей, 10% — в 300-500 тыс. рублей, 8% — в 500 тыс. -1 млн рублей, 1% — свыше 1 млн рублей). 

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