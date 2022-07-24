каждый пятый самарец считает занятие спортом идеальным рецептом летнего выходного

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Самарцы рассказали, какие занятия ассоциируются у них с идеально проведенным выходным днем. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

Идеальное занятие для выходного дня, по мнению самарцев, принявших участие в последнем опросе SuperJob, — выезд на природу (22%). Спорт или активный отдых ассоциируются с отличным выходным днем у 19% опрошенных. По 16% предпочтут уделить время семье или отправиться на прогулку. С простым отдыхом и хорошим сном ассоциируется идеальный выходной у 14 и 11% горожан соответственно. По 9% респондентов предпочитают общение с друзьями и чтение, по 8% — занятие домашними делами и посещение культурных мероприятий. Отправиться в путешествие, заняться любимым делом, посмотреть фильм или сериал и отправиться на рыбалку или охоту — считают отличным занятием в выходной день по 6% самарцев, туризм и поход — 4%. В свой идеальный выходной по 3% опрошенных пошли бы в кино, приготовили еду или поехали на дачу, по 2% — посетили бы ресторан или устроили шопинг. Среди других идеальных занятий в выходные дни горожане называли застолье, баню, учебу, компьютерные игры, посещение парка аттракционов, и проч.



Как отмечают аналитики SuperJob, женщины чаще считают идеальным выходной, проведенный на природе, в прогулках по городу или отданный чтению. Мужчины — за спорт и общение с семьей.



Время проведения: 19—22 июля 2022 года