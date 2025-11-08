Каждый пятый родитель хочет, чтобы ребенок стал программистом

128

Эксперты Авито Работы рассказали, по каким IT-специальностям наблюдается наибольший прирост средних предлагаемых зарплат, а онлайн-школа для детей и подростков Skysmart провела исследование и выяснила, какие профессии родители считают самыми перспективными для своих детей.

По данным Авито Работы, среди IT-специальностей наибольший прирост средних предлагаемых зарплат в III квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован у аналитиков, тестировщиков и разработчиков. Работодатели предлагают аналитикам в среднем 127 600 руб/мес, что на 37% выше, чем годом ранее. Средняя предлагаемая оплата труда тестировщиков выросла на 12%, до 126 243 руб/мес, а разработчиков — также на 12%, до 118 354 руб/мес.

На первом месте по популярности у родителей оказались профессии экономиста и менеджера (24%). На втором месте – профессии, связанные с IT (22%). На третьем – специалисты, работающие с людьми: психологи, учителя и HR-менеджеры (20%). Наименьший интерес родители проявляют к карьере детей в медийной сфере (блогер, модель, стример) (7%), творческой (художник, актер, музыкант) (4%) и работе, связанной с животными и природой (ветеринар, кинолог, эколог) (2%).

При этом лишь 9% родителей действительно понимают, чем занимается программист, потому что сами работают в IT, а ещё 37% признаются, что не знают, что именно делают специалисты, однако уверены, что работа в этой сфере гарантирует «высокую зарплату и востребованность».