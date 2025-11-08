Каждый пятый родитель хочет, чтобы ребенок стал программистом

Я нашел ошибку
Главные новости:
8 ноября отдают дань памяти сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при выполнении служебных обязанностей.
Руководство ГУ МВД СО приняло участие в возложении цветов к Мемориальному комплексу памяти сотрудников органов внутренних дел
Мужская сборная команда в составе: Михаил Заломин, Михаил Юрьев, Кирилл Пантелеев и Дмитрий Нартов завоевали бронзовые медали.
Тольяттинцы Дмитрий Нартов и Кирилл Пантелеев - призеры чемпионата мира по прыжкам на батуте
С места ДТП мальчик доставлен в больницу.
В Самаре на ул. Арцыбушевской 10-летний велосипедист попал под колеса иномарки на переходе
Задержанная сообщила, что занялась незаконным распространением запрещенных веществ из-за финансовых трудностей.
Ранее судимая 21-летняя жительница Чапаевска ответит перед судом за распространение наркотиков
В Самаре состоялся всероссийский турнир по дзюдо на призы физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы.
Самарские дзюдоистки выиграли всероссийские соревнования
Шесть человек погибли в результате пожара на парфюмерной фабрике в Турции
Шесть человек погибли в результате пожара на парфюмерной фабрике в Турции
Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2026 год.
Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2026 год
Каждый третий подрабатывающий из Самары читает более часа в день
Каждый третий подрабатывающий из Самары читает более часа в день
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.23
-0.15
EUR 93.84
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Каждый пятый родитель хочет, чтобы ребенок стал программистом

8 ноября 2025 13:16
128
Каждый пятый родитель хочет, чтобы ребенок стал программистом

Эксперты Авито Работы рассказали, по каким IT-специальностям наблюдается наибольший прирост средних предлагаемых зарплат, а онлайн-школа для детей и подростков Skysmart провела исследование и выяснила, какие профессии родители считают самыми перспективными для своих детей.

По данным Авито Работы, среди IT-специальностей наибольший прирост средних предлагаемых зарплат в III квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован у аналитиков, тестировщиков и разработчиков. Работодатели предлагают аналитикам в среднем 127 600 руб/мес, что на 37% выше, чем годом ранее. Средняя предлагаемая оплата труда тестировщиков выросла на 12%, до 126 243 руб/мес, а разработчиков — также на 12%, до 118 354 руб/мес.

На первом месте по популярности у родителей оказались профессии экономиста и менеджера (24%). На втором месте – профессии, связанные с IT (22%). На третьем – специалисты, работающие с людьми: психологи, учителя и HR-менеджеры (20%). Наименьший интерес родители проявляют к карьере детей в медийной сфере (блогер, модель, стример) (7%), творческой (художник, актер, музыкант) (4%) и работе, связанной с животными и природой (ветеринар, кинолог, эколог) (2%).

При этом лишь 9% родителей действительно понимают, чем занимается программист, потому что сами работают в IT, а ещё 37% признаются, что не знают, что именно делают специалисты, однако уверены, что работа в этой сфере гарантирует «высокую зарплату и востребованность».

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самара вошла в топ-5 по спросу на ювелирные изделия
08 ноября 2025, 09:53
Самара вошла в топ-5 по спросу на ювелирные изделия
Самара показала рост спроса на браслеты. Общество
207
Продлевать отдых на День народного единства отпусками и отгулами планируют 11% работающих самарцев
31 октября 2025, 10:51
Продлевать отдых на День народного единства отпусками и отгулами планируют 11% работающих самарцев
Среди молодежи до 35 лет отпуск планируют брать лишь 7%. Общество
537
ИТ-специалисты из Самарской области хотят работать в родном регионе
30 октября 2025, 10:50
ИТ-специалисты из Самарской области хотят работать в родном регионе
Несмотря на интерес столичных компаний к специалистам Самарской области, переманить их удаётся нечасто. Общество
632
В центре внимания
Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2026 год.
8 ноября 2025  13:38
Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2026 год
145
Глава региона подробно рассказал о комплексном развитии территорию около стадиона «Самара Арена». 
7 ноября 2025  17:21
Вячеслав Федорищев представил Владимиру Путину проект нового самарского района «Беспилотный»
734
Вячеслав Федорищев отметил: Парад Памяти стал знаковым событием всероссийского и международного масштаба, объединяющим разные регионы и поколения нашей страны.
7 ноября 2025  16:15
В Самаре на площади Куйбышева прошел Парад Памяти
701
Главная тема в этом году – «Спорт во имя будущего: побеждаем вместе».
7 ноября 2025  15:39
Подведены итоги XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
560
Предложения, сформированные по итогам заседания, будут учтены в дальнейшей работе по развитию детско-юношеского спорта в стране.
6 ноября 2025  23:18
Владимир Путин в Самаре провел заседание Совета по развитию физкультуры и спорта
927
Весь список