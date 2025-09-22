Каждый десятый россиянин применяет ИИ ежедневно, в лидерах – маркетологи и PR-специалисты

89

Россияне все активнее осваивают и применяют искусственный интеллект (ИИ) в работе. По данным hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, сегодня более 100 тыс. соискателей уже указали в резюме, что используют ИИ-инструменты, а каждый седьмой – делает это ежедневно.

Согласно опросу[1] hh.ru, 13% россиян применяют ИИ каждый день, еще 30% используют такие инструменты под конкретные задачи. При этом 39% пока не работают с нейросетями, но планируют начать в ближайшее время, и лишь 17% не рассматривают ИИ как часть своей профессиональной деятельности.



Кто активнее осваивает ИИ



Наиболее активно ИИ внедряют в работу специалисты в возрасте от 18 до 34 лет: среди молодежи до 24 лет 20% применяют его ежедневно, еще 35% – периодически. В возрастной группе 35-44 года чаще встречаются те, кто пока только планирует знакомство с нейросетями (45%). При этом наибольший скепсис в отношении ИИ проявляют специалисты в возрасте от 45 до 54 лет: 22% из них вовсе не собираются применять такие инструменты в работе.

Если смотреть на различия по уровню должности, то руководители и тимлиды чуть активнее линейных специалистов: 15% из них используют ИИ ежедневно против 12% у сотрудников без управленческих функций. Зато среди линейных специалистов заметно больше тех, кто пока вообще не готов осваивать нейросети (20% против 12%).

Ярче всего контраст заметен в профессиональном разрезе. Абсолютными лидерами по частоте использования ИИ стали маркетологи и PR-специалисты: 42% применяют его ежедневно, еще 46% – под конкретные задачи, и практически никто из них не отказался от идеи работать с ИИ. Высокая вовлеченность также характерна для ИТ-специалистов (32% ежедневно и 38% периодически) и работников творческих профессий и медиа (29% и 39% соответственно).

В противоположном лагере – представители рабочих профессий: только 5% используют ИИ ежедневно, а 40% заявляют, что вовсе не планируют работать с ним. Схожие настроения у работников медицины и фармацевтики (34% категорически против), сотрудников сферы безопасности и юристов (по 25%).



Зачем используют нейросети



Россияне доверяют ИИ широкий спектр задач. Чаще всего нейросети используются для поиска информации и подготовки аналитических сводок (63%), генерации контента – текстов, изображений, видео и презентаций (57%), а также для идей и стратегических рекомендаций (37%). Более трети респондентов (36%) делегируют ИИ рутинные процессы вроде составления отчетов и ведения документации.

Среди других вариантов ответа прозвучали: написание кодов и макросов, аналитика данных, создание скриптов продаж, а также изучение правовых актов и перевод текстов.

Как осваивают ИИ



Большинство россиян обучались работе с ИИ самостоятельно: через видео, статьи и блоги (52%), либо просто начали пробовать инструменты без системного обучения (42%). Образовательные программы не так популярны: бесплатные онлайн-курсы прошли 8%, внутреннее обучение в компании – 7%, а платные уроки – 5%.

Между тем с января по начало сентября 2025 года более 100 тыс. россиян указали в резюме, что умеют отлично работать с нейросетями. Чаще всего это специалисты с профессиональным опытом более 6 лет, которые трудятся удаленно или в формате частичной занятости. Среди профессий лидируют дизайнеры (17 тыс. резюме), программисты и инженеры-проектировщики (по 11 тыс.), маркетологи (10 тыс.).

«ИИ постепенно становится неотъемлемой частью профессиональной жизни россиян. Сегодня его используют уже не только ИТ-специалисты или маркетологи, но и представители многих других профессий. Мы видим, что активнее всего нейросети осваивают фрилансеры и удаленные работники, а также специалисты в возрасте от 30 до 40 лет. При этом за год на треть выросла доля пользователей ИИ и среди 40-50-летних. Интересно и то, что женщины в ряде сфер даже чаще мужчин заявляют о владении генеративными инструментами: в базе hh.ru таких уже более 55 тыс. резюме против 45 тыс. у мужчин», – отмечает Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.