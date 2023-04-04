каждый четвертый самарец нашел питомца на улице

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Самыми большими страхами самарцев за питомцев оказались болезнь животного, возможный несчастный случай или побег любимца из дома. По данным Группы Ренессанс страхование (MOEX: RENI) и сервиса по выгулу и догситтингу животных «Гульдог», в преддверии дачного сезона горожане хотели бы защитить животное от травм, болезней и укусов клещей.

Подавляющее большинство самарцев (64%) заводит собак, а каждый третий (31%) — кошек. Интересно, что наличие родословной у животного или соответствие породе не волнует треть респондентов (31%). Каждый четвертый самарец (23%) признался, что подобрал своего питомца на улице. Каждый восьмой (12%) — приютил животное с передержки, когда предыдущий хозяин от него отказался. 8% считают, что найти нового члена семьи им удалось благодаря случайному баннеру с объявлением о продаже в интернете. 7% получили нового члена семьи в подарок от друзей, а 6% обратились для этого в приют для бездомных животных.

Самарцы ежемесячно тратят на домашних животных лишь от 2 до 5 тысяч рублей (48%). Городом с самыми большими тратами на питомцев стал Екатеринбург — у 31% жителей на питомца в месяц уходит от 10 тыс. рублей.

Помимо трат, наличие питомца требует ответственности со стороны хозяина. Самыми большими рисками самарцы считают, что животное внезапно и серьезно заболеет (83%), с ним произойдет несчастный случай (60%) или питомец сбежит из дома и потеряется навсегда (41%). В топ-5 опасений вошли кража питомца (27%) и вынужденное расставание (19%), например, из-за аллергии у домочадцев.

Однако, уже застраховали жизнь и здоровье питомца лишь 4% самарцев, еще 13% собираются сделать это в ближайшее время. В преддверии дачного сезона респонденты стремятся защитить любимца от инфекционных заболеваний (69%), несчастных случаев (55%) и укусов насекомых (41%).

«По данным Группы Ренессанс страхование, за первый квартал 2023 года покупки полисов для домашних питомцев увеличились на 18% в сравнении с прошлогодним периодом. Россияне особенно активно стараются защитить питомцев и интересуются страхованием с марта по май. Это, скорее всего, связано с беспокойством за питомцев перед переездом на дачу и сезонной активностью клещей» — комментирует Артем Искра, управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования компании «Ренессанс страхование».

По мнению большинства респондентов (87%) питомец — это основной источник позитивных эмоций и чувств. 65% ответивших считают, что любимец помогает им справиться со стрессом, еще 44% опрошенных считают, что домашнее животное учит их дисциплине и ответственности за других (43%). Пушистый друг становится постоянным компаньоном в путешествиях (25%) и защищает дом от воров (8%).

Методология

В опросе приняли участие 1 200 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в крупных городах России. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в марте 2023 года.

Фото: Дильдина Светлана