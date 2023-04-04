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Каждый четвертый самарец нашел питомца на улице

4 апреля 2023 11:22
124
каждый четвертый самарец нашел питомца на улице

Самыми большими страхами самарцев за питомцев оказались болезнь животного, возможный несчастный случай или побег любимца из дома. По данным Группы Ренессанс страхование (MOEX: RENI) и сервиса по выгулу и догситтингу животных «Гульдог», в преддверии дачного сезона горожане хотели бы защитить животное от травм, болезней и укусов клещей.

Подавляющее большинство самарцев (64%) заводит собак, а каждый третий (31%) — кошек. Интересно, что наличие родословной у животного или соответствие породе не волнует треть респондентов (31%). Каждый четвертый самарец (23%) признался, что подобрал своего питомца на улице. Каждый восьмой (12%) — приютил животное с передержки, когда предыдущий хозяин от него отказался. 8% считают, что найти нового члена семьи им удалось благодаря случайному баннеру с объявлением о продаже в интернете. 7% получили нового члена семьи в подарок от друзей, а 6% обратились для этого в приют для бездомных животных.

Самарцы ежемесячно тратят на домашних животных лишь от 2 до 5 тысяч рублей (48%). Городом с самыми большими тратами на питомцев стал Екатеринбург — у 31% жителей на питомца в месяц уходит от 10 тыс. рублей.

Помимо трат, наличие питомца требует ответственности со стороны хозяина. Самыми большими рисками самарцы считают, что животное внезапно и серьезно заболеет (83%), с ним произойдет несчастный случай (60%) или питомец сбежит из дома и потеряется навсегда (41%). В топ-5 опасений вошли кража питомца (27%) и вынужденное расставание (19%), например, из-за аллергии у домочадцев. 

Однако, уже застраховали жизнь и здоровье питомца лишь 4% самарцев, еще 13% собираются сделать это в ближайшее время. В преддверии дачного сезона респонденты стремятся защитить любимца от инфекционных заболеваний (69%), несчастных случаев (55%) и  укусов насекомых (41%).

«По данным Группы Ренессанс страхование, за первый квартал 2023 года покупки полисов для домашних питомцев увеличились на 18% в сравнении с прошлогодним периодом. Россияне особенно активно стараются защитить питомцев и интересуются страхованием с марта по май. Это, скорее всего, связано с беспокойством за питомцев перед переездом на дачу и сезонной активностью клещей» — комментирует Артем Искра, управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования компании «Ренессанс страхование».

По мнению большинства респондентов (87%) питомец — это основной источник позитивных эмоций и чувств. 65% ответивших считают, что любимец помогает им справиться со стрессом, еще 44% опрошенных считают, что домашнее животное учит их дисциплине и ответственности за других (43%). Пушистый друг становится постоянным компаньоном в путешествиях (25%) и защищает дом от воров (8%).

Методология

В опросе приняли участие 1 200 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в крупных городах России. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в марте 2023 года.

Фото: Дильдина Светлана

Теги: Опрос

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