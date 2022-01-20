Карта жителя Самарской области выходит на новый уровень: запущен межрегиональный проект

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Держатели Карты жителя Самарской области с 2022 года могут зарегистрировать ее в качестве ски-пасса на горнолыжном курорте «Кувандык 365» (Оренбургская область). Благодаря совместному проекту платежной системы «Мир» и региональных властей жители семи субъектов Российской Федерации - Самарской, Оренбургской, Свердловской, Нижегородской областей, Республик Мордовия и Башкортостан, города Севастополя - могут зарегистрировать универсальные карты жителей как ски-пасс. После регистрации Карта на постоянной основе принимается на турникетах подъемников курорта. Также универсальным пластиком можно пользоваться как обычными банковскими картами платежной системы «Мир»: например, пополнять ски-пасс, оплачивать проживание, экипировку и питание, совершать привычные покупки в магазинах и так далее.

Напомним, Губернатор Дмитрий Азаров в своем Послании дал поручение разработать и выпустить карту жителя Самарской области в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика». В июне 2021 года проект «Карта жителя Самарской области» был запущен в массовую эмиссию. За это время универсальный пластик оформили уже около 10 000 жителей региона.

Как отметил заместитель директора ГБУ СО «Цифровой регион» Максим Карсаков, Карты жителей субъектов Российской Федерации – эффективный инструмент повышения качества жизни граждан за счет объединения государственных и коммерческих сервисов. «Реализация межрегиональных инициатив – закономерная и необходимая часть подобных проектов. Экосистема карт жителей субъектов Российской Федерации должна стать важным инфраструктурным элементом при достижении задач цифровой трансформации основных секторов экономики Российской Федерации. Совместные проекты позволят создавать ценные и полезные для граждан финансовые и нефинансовые сервисы», - прокомментировал Максим Карсаков.

Директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова: «Одно из ключевых направлений развития проектов карт жителей, которые уже работают на базе «Мира» в 23 регионах, — сделать их действительно удобным и универсальным сервисом не только в домашнем регионе, но и за его пределами. Ски-пасс на горнолыжный курорт, доступный сразу для жителей семи регионов, — первый шаг на этом пути. Нет никаких сомнений, что в будущем появится больше востребованных межрегиональных предложений, которые смогут оценить миллионы держателей таких карт».

Карта жителя Самарской области обладает расширенным функционалом: ее можно использовать как полноценную банковскую карту, транспортное приложение, а также получать скидки и бонусы от партеров проекта, которых на сегодня уже более 30. На карту можно перевести получение всех соцвыплат, пенсий и зарплаты. Изготовление и обслуживание карты бесплатно. Также Карту жителя Самарской области можно оформить онлайн – без посещения банка, подав заявку на интернет-портале card.samregion.ru. Для этого необходимо авторизоваться на портале через Госуслуги и заполнить поля предлагаемой формы: сведения о себе, данные полиса ОМС, СНИЛС и паспорта, а также выбрать отделение, где удобно будет забирать карту, и ее дизайн. Когда Карта жителя Самарской области будет готова к выдаче, пользователь получит СМС-сообщение от банка. В среднем срок изготовления составляет 14 дней. Для получения карты при себе необходимо иметь паспорт. Пока оформить онлайн-заявку на выпуск карты предлагает банк ВТБ, в дальнейшем эта услуга станет доступна и у других банков – партнерах проекта.

«Мы планируем постепенно расширять возможности карт жителей. Например, сейчас мы обновляем программное обеспечение на авто-кассах. По завершении этой работы терминалы будут принимать к оплате банковские карты, в том числе карты «Мир», а значит, владельцам карт жителей будет еще удобнее оплачивать услуги горнолыжного курорта», - рассказал Директор горнолыжного курорта «Кувандык 365» Дмитрий Васильев.

Министр цифрового развития и связи Оренбургской области Денис Толпейкин: «Эта программа — первый шаг к межрегиональному взаимодействию проектов карт жителей, а значит и расширению их возможностей. Сегодня жители шести регионов могут взять местные карты на отдых в Кувандыке, а завтра владельцы карт оренбуржца смогут применять их нефинансовый функционал, например, использовать их в качестве проездного или скидочной карты, в других уголках России».

Заместитель генерального директора компании «Единая городская карта Севастополя» Василий Репин: «Севастополь с удовольствием присоединился к проекту, позволяющему использовать Единую городскую карту Севастополя на горнолыжном курорте Оренбургской области. Это первый шаг к объединению сервисов других городов и регионов в единую информационную систему. Мы готовы и в дальнейшем участвовать в подобных мероприятиях. Надеемся, что сервисы города Севастополь также станут доступны держателям транспортных карт и карт жителей других регионов».

Генеральный директор компании «Сапфир-Эксперт», оператора Единой социальной карты Свердловской области Павел Ведерников: «Использование карт жителей регионов на курорте «Кувандык 365» действительно интересная программа, потому что она наглядно демонстрирует универсальность проекта. Безусловно, такие предложения заинтересуют жителей и привлекут внимание к проекту. Мы будем стремиться к тому, чтобы у держателей было больше свободы в использовании карты вне зависимости от того в каком регионе России они находятся во время своих деловых поездок или отдыха».

Директор ГАУ Нижегородской области «Центр координации проектов цифровой экономики», оператора проекта «Карта жителя Нижегородской области» Владимир Распопов: «Считаю первый этап реализации использования единой карты жителя совместно с Оренбургской областью отличным началом нового цифрового года. Универсальная карта, которая действует не в одном, а сразу в нескольких регионах позволит жителям страны чувствовать себя мобильнее».