 Какие культурные мероприятия ожидают жителей губернии на этой неделе

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Анонс культурных событий недели.

26 июля в 12:00 в музее Алабина стартует сборная экскурсия по выставке «Тайны Да Винчи». Посетители узнают о жизни и наследии гениального Леонардо да Винчи и увидят макеты более 60 изобретений в натуральную величину, а также художественный шедевр «Тайная Вечеря» в неожиданном исполнении.

26 июля в 14:00 в Самарской областной детской библиотеке состоится встреча для детей от 6 до 14 лет и родителей «Здравствуй лето красное – безопасное!». В этот раз читатели встретятся со специалистом службы спасателей.

27 июля в 12:00 «Агентство социокультурных технологий» на площадке Исторического парка «Россия – моя история» проведет семинар-совещание «Грантовый успех» для победителей конкурса Президентского фонда культурных инициатив по итогам второго конкурса 2023 года. Будут освещены вопросы по информационному сопровождению деятельности в рамках проектов победителей, нюансы оформления грантовой отчетности, а также методы успешной реализации самого проекта.

27 июля в 14:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на проект «Лето в библиотеке». В этот день в библиотеке пройдет экскурсия «Путешествие в главное книгохранилище региона», а также занятие «Говорим грамотно». Участие платное, возможна оплата Пушкинской картой.

27 июля в 14:00 в Самарском зоопарке отметят день павлина. Посетителям расскажут о ярких, удивительно красивых птицах–павлинах, их образе жизни и среде обитания в дикой природе. Гости зоопарка понаблюдают, как самцы индийских павлинов красуются перед самками, раскрывая веером свои перья. Сотрудники проведут показательное кормление павлинов. Для ребят состоится викторина о курообразных, победителям вручат сувениры от зоопарка.

27 июля в 15:00 в Самарской областной детской библиотеке пройдет онлайн-встреча с детским писателем Юлией Ивановой «Придумываем историю». Участников ждет путешествие в мир писательского творчества, театра, режиссуры, настольных игр. В процессе совместного творчества каждая семья участников создаст свою собственную книгу, которую напишет и проиллюстрирует.

27 июля в 18:30 от музея Алабина стартует пешеходная экскурсия «Привет, Самара!». Маршрут экскурсии проходит по самым красивым улицам и площадям исторической части города. Участники вспомнят о важных событиях и личностях, вошедших в историю родного города.

В 19:00 в пространстве музея состоится сборная экскурсия по выставке «Древняя жизнь». Представленные на выставке экспонаты охватывают огромный временной интервал – более 500 миллионов лет. На выставке рассказывается о том, как возникла жизнь на нашей планете, как шло поэтапное развитие и усложнение животного мира до момента вымирания динозавров.

27 июля в 19:00 на «Молодежном проспекте» Самарской областной библиотеки для молодежи пройдет вечер памяти Владимира Высоцкого. В рамках встречи состоится музыкальный вечер «Высоцкий на виниле», лекция «Высоцкий – актер» и концерт-квартирник. Участниками квартирника станут молодые читатели библиотеки, волонтеры культуры, актеры самарских театров.

27 июля в 19.00 киноклуб «Треугольник» (кинотеатр «Художественный», ул.

Куйбышева, 105) приглашает на кинолекторий по легендарному фильму режиссёра Якова

Протазанова, основоположника отечественного кинематографа - «Аэлита» (СССР, 1924 г., 0+). Лектор - известный российский кинокритик Феликс Зилич.

28 июля в 14:00 Исторический парк «Россия – моя история» приглашает на программу, посвященную Дню Крещения Руси. В этот день пройдет экскурсия «Христианская культура Руси», в ходе которой экскурсанты узнают как происходил переход от языческой Руси к Христианской и сохранилось ли языческое прошлое до наших дней.

28 июля стартует трехдневный фестиваль «Кошкин джаз». Фестиваль пройдет на двух концертных площадках: Маяковском спуске набережной реки Волги, площадка возле бассейна ЦСК ВВС. Планируется выступление более 20 команд из Самары, Тольятти, Саратова, Пензы, Ульяновска. Хедлайнеры джазовой сцены страны выступят в новом концертном зале «Универ Студия» (ул. Молодогвардейская,151). 28 июля для гостей выступят группа Dizzy Dutch Duck (Санкт-Петербург) и трио финалиста шоу «Голос» Олега Аккуратова. 29 июля можно насладиться выступлением бразильского квартета Анны Бутурлиной и самого прогрессивного джазового оркестра страны New Blood Big Band. Финальный день фестиваля завершится выступлениями квартета гитариста Евгения Побожего и бас-гитариста Антона Давидянца в сопровождении струнного нонета Open Sound Orchestra. Подробнее: https://vk.com/jazzcatsmr

28 июля в 18:00 Тольяттинский художественный музей приглашает на экскурсию по выставке «Японцы о Японии» и просмотр японского кино «Куклы».

28 июля, в 18.30 в ДКЖ им. А.С. Пушкина (ул. Льва Толстого, 94) в рамках Международного литературно-музыкального проекта "Четверги" состоится концерт- творческий вечер заслуженного артиста России, поэта и композитора Симона Осиашвили «Душевные песни для добрых людей». Лирические, пронзительные и забавные песни и стихи Симона Осиашвили заставят зрителей вспомнить молодость, повеселиться и погрустить. Специальный гость творческого вечера - солистка Самарского академического театра оперы и балета, лауреат всероссийских и международных конкурсов Наталья Бондарева.

29 июля в 10:00 в Парковом комплексе истории техники им. К.Г. Сахарова пройдет Фестиваль истории «Россия ХХ Век». В программе: реконструкция боя в Афганистане и реконструкция боя ВОВ 1943 г. Белгород, а также исторический футбол, парад участников, творческая программа для зрителей.

29 июля в 13:00 Тольяттинский краеведческий музей приглашает на экскурсию выходного

дня «Ставрополь-Тольятти. Из века в век».

29 июля в 17:00 в парке им.Горького г.Сызрань пройдет развлекательная программа «День Нептуна».

30 июля в 18:00 в сквере у ДШИ им. А.И. Островского г.Сызрань пройдут тематические мероприятия «Так просто быть рядом» в рамках областного фестиваля добрососедства «Содействие. РRO».