Какие детские игрушки чаще всего дарят в Самаре?

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Сервис объявлений Юла и Райффайзенбанк в ходе совместного исследования выяснили, какие игрушки чаще всего родители дарят своим детям на Новый год в Самаре, а также назвали средние цены на них.

По данным Райффайзенбанка, в Самаре средний чек на покупки для детей ниже, чем в других городах-миллионниках. В декабре 2021 года он достиг 1768 рублей — по сравнению с январем прошлого года он вырос на 12,5%. При этом если сравнивать декабрь 2021 г. с декабрем 2020 г. средний чек напротив уменьшился на 1%.

Самой популярной игрушкой по данным аналитиков Юлы в качестве подарка на Новый год в Самаре оказались наборы Lego — на них приходится две трети продаж в категории игрушек. Также спросом пользуются машинки Hot Wheels (6%), куклы L.O.L. и Barbie (по 5%), роботы-трансформеры (3%) и бластеры Nerf (2%).

В декабре 2021 года набор Lego в Самаре на Юле можно в среднем приобрести за 1490 рублей — при этом в начале года он стоил на 35% дороже (2013 рублей). Дороже всего из игрушек обойдутся машинки Hot Wheels — 4046 рублей в декабре 2021 года против 1017 рублей в начале года — рост более чем в три раза. Самой выгодной покупкой оказались роботы-трансформеры — их можно приобрести за 899 рублей.

В Райффайзенбанке также рассказали, что быстрее всего траты на покупки для детей выросли в Челябинске, где средний чек за год увеличился на 46%, а также в Екатеринбурге (+40%), Новосибирске (+36%) и Москве (34%). За ними идут Санкт-Петербург (+28%) и Ярославль (+28%). В Самаре средний чек снизился на 1%.