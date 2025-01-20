Как за год изменились зарплаты в разных сферах в Самарской области?

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Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали заработные платы в различных профессиональных областях региона и выяснили, где самый высокий уровень дохода и в какой сфере он увеличился за год больше всего.



В профессиональном разрезе на рынке труда Самарской области самые высокие заработные платы в 2024 году наблюдались в сфере «Высший и средний менеджмент» - 101,3 тыс. рублей. За год она выросла на 15%. На втором месте расположились «Транспорт, логистика, перевозки», где специалистам предлагали зарплаты в 97,5 тыс. рублей (+30% к 2023 г.). Замыкает тройку «Сельское хозяйство» с доходом в 97,4 тыс. рублей, который за год вырос на 24%.



Примечательно, что наиболее высокий рост заработных плат в 2024 году произошел в сфере «Безопасность» - на 39%, и они составили 45,8 тыс. рублей. На втором месте, как и по размеру дохода, так и по динамике – «Транспорт, логистика, перевозки» (+30%). Кроме того, на 28% больше стали предлагать «Домашнему, обслуживающему персоналу» и специалистам из «Маркетинга, рекламы, PR», а именно 75,1 тыс. рублей и 65,7 тыс. рублей соответственно.



Наименьшая динамика заработных плат в 2024 году наблюдалась в сфере «Стратегия, инвестиции, консалтинг» - рост на 13%, до 87,7 тыс. рублей. А наименьший доход был в области «Туризм, гостиницы, рестораны» - 41,7 тыс. рублей.