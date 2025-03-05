Как выбрать цветы на 8 Марта

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Выбирая букет, следует обращать внимание на состояние цветов и их аромат, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на «Мир 24».

Так, стебли должны быть упругими и насыщенного зеленого оттенка, срез — ровным, без пятен и сухих участков, а бутоны — плотными, без потемнений. Свежие цветы должны источать легкий и приятный аромат.

Как отметила флорист Наталья Колганова, если лепестки блеклые или подсохшие по краям, то цветок быстро завянет. При этом мягкие и пожелтевшие стебли, а также затхлый запах говорят, что букет начал портиться.

В преддверии праздника эксперт посоветовала обратить внимание на главный символ весны — тюльпаны. По ее словам, эти цветы будут хорошо смотреться в букете как сами по себе, так и в сочетании с нарциссами, мускарями или гиацинтами. Также актуальны букеты с ветками магнолии, мимозы, айвы или форзиции.

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