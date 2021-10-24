Как в Самарской области будут работать МФЦ при введенных ограничениях

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В связи с тем, что в период с 25 октября по 7 ноября Самарская область будет жить в режиме локдауна, деятельность многих организаций приостанавливается. Директор ГКУ Самарской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Самарской области» Павел Синёв рассказал о работе МФЦ.

По официальному постановлению, прием заявителей в МФЦ будет осуществляться по предварительной записи, также как и сейчас, сообщает ГТРК Самара.

Записаться в МФЦ можно следующими способами: