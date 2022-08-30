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Как соцсети при поддержке регионального ЦУР помогают находить пробелы в подготовке к 1 сентября

30 августа 2022 18:04
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За август система «Инцидент Менеджмент» зафиксировала порядка 150 жалоб, которые касаются подготовки к новому учебному году школ и детских садов.

В августе специалисты ЦУР Самарской области обратили особое внимание муниципалитетов и министерства образования на жалобы, которые касаются подготовки к новому учебному году не только школ, но и детских садов. За последний месяц лета система «Инцидент Менеджмент» зафиксировала порядка 150 сообщений на эту тему. Больше всего сигналов поступало от жителей Самары, Жигулевска, Тольятти, Чапаевска. Отдельные просьбы высказали жители Волжского, Красноярского и Борского районов.

Жители Ставропольского района попросили главу района Владимира Медведева на его личной странице во «ВКонтакте» отремонтировать крыльцо и козырек на входе в детский сад "Колосок" в сельском поселении Жигули.

Граждане рассказали, что вход в детский сад, по их мнению, может представлять опасность для воспитанников и персонала: «Крыльцо является основным входом в здание для старшей и подготовительной группы, оно ежедневно используется. Списочный состав группы 30 человек. Также это крыльцо является эвакуационным выходом. В настоящее время оно находится в аварийном состоянии, близком к полному разрушению».

После сигнала в соцсетях специалисты администрации оперативно взяли вопрос в работу, уже через неделю входную группу в садик отремонтировали: обновили и крыльцо, и навес над ним.

Жители Борского района обратились с просьбой к местным властям: «Помогите нашему детскому садику в селе Петровки! Мебель у нас разваливается, не на чем спать нашим деткам!»

Муниципалитет сообщил, что организует закупку новой мебели.  

Жители села Новый Буян обратились в местную администрацию с просьбой отремонтировать кровлю детского сада на ул. Полевой.

«Весной и во время дождей вода доходит до первого этажа, стены все мокрые. Когда сделают ремонт? Родители своими силами красили стены, а теперь там слезла краска и стены от воды покрываются плесенью. Как можно в таких условиях нашим детям находиться?», - написал местный житель Максим.

Власти изыскали средства в местном бюджете. В настоящий момент идет определение поставщика стройматериалов и заключение контракта.

Важно отметить, что до 40% сообщений от жителей в соцсетях, которые органы власти берут в работу, сейчас приходят через официальные паблики муниципалитетов и министерств. Группы администраций и ведомств стали пользоваться большим доверием у граждан по сравнению с началом года, когда доля жалоб из официальных аккаунтов составляла только 25%. Чтобы ваши проблемы решались быстрее, пишите и в официальную группу ЦУР Самарской области ВКонтакте https://vk.com/tsur63.

 

Фото:   ЦУР СО

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