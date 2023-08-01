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Как различаются предпочтения россиян в еде в зависимости от времени суток? Таким вопросом задались аналитики сервиса «Пятёрочка Доставка» и выяснили, какие товары в корзину попадают только утром, а какие вечером. В основу исследования легли данные, собранные в период с 1 января по 24 июля. Специалисты проанализировали состав корзины в первые три часа начала работы сервиса доставки и в последние три часа перед закрытием, а также изучили активность мужчин и женщин.

Утром о покупке продуктов женщины думают чаще, чем мужчины: на первые три часа работы магазинов приходится 16,5% от общей дневной женской покупательской активности и только 13,3% – от мужской. В вечерние часы картина меняется: всего 10,5% у женщин против 14,9% у мужчин.

Регионами, в которых доля утренних заказов выше других, оказались Республика Калмыкия и Республика Алтай – там на утро приходится 27% от всех заказов. Немного отстают от них Курганская и Кировская области, Хабаровский край и Татарстан, где доля утренних заказов составляет 26%.

Вечерних заказов больше всего в Башкирии (15%), Пермском крае, Свердловской и Тюменской областях (по 14%) и Санкт-Петербурге (13%).

Лидерами утреннего топа среди продуктов оказались бананы, репчатый лук и морковь. Также по утрам популярны томаты, картофель (весовой и фасованный), сахар-песок, огурцы и куриные яйца.

В вечерний список вошли те же продукты, но всё же он несколько отличается. Первые два места в нём также у бананов и лука, а вот третьими чаще оказываются томаты, и только по пятницам и субботам на третье место вырывается морковь. Есть и другие отличия по сравнению с утром. Например, фасованный и весовой картофель и сахар-песок вечером выбирают заметно реже, а фасованные бананы и огурцы, наоборот, чаще.

В списке утренних напитков – вода в бутылках по 5 л, энергетический напиток, вода газированная, квас и газированные напитки со вкусом колы. Причём в субботу популярность кваса падает. А вот по пятницам позиции сдает газированная вода, уступая лидерство газировке со вкусом колы.

По вечерам россияне пьют ощутимо меньше кваса, он даже не вошёл в число наиболее популярных вечером напитков. В списке лидируют питьевая вода и сладкая газировка «кола», а энергетик и газированная вода, которые утром были в числе уверенных лидеров, немного сдают позиции.

Из непродовольственных товаров и по утрам, и по вечерам наибольшим спросом пользуются бумажные салфетки, туалетная бумага (2- и 3-слойная), бумажные полотенца и ватные диски. Эти предпочтения не меняются в зависимости от времени года и дня недели.