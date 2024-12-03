Как просыпаться по утрам зимой? Советы врача

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Советует Олег Евгеньевич Морунов, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета.

Уменьшение светового дня сказывается на общем самочувствии и работоспособности не лучшим образом, связано это изменением биологических часов в осенний период и как следствие приводит к снижению уровня эндорфинов.

Важной составляющей в поддержании активности является изменение режима сна, который должен составлять не менее 8-9 часов.

За час до сна желательно отказаться от приема пищи и использования гаджетов.

Для комфортного пробуждения можно использовать световые будильники, а для получения заряда энергии подойдут физические упражнения, такие как бег или банальная зарядка, а также контрастный душ и небольшой перекус в виде небольшого количества углеводов, идеально подойдут фрукты или натуральный йогурт.