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Как пройдет федеральный этап Всероссийского конкурса в Самаре рассказали на коллегии Минтруда РФ

11 апреля 2025 16:50
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В Москве прошло заседание коллегии Минтруда России, на котором обсудили итоги и перспективы работы ведомства.

В Москве прошло заседание коллегии Минтруда России, на котором обсудили итоги и перспективы работы ведомства.

Особое внимание уделили реализации в 2025 году мероприятий национального проекта «Кадры»: взаимодействию с работодателями, прогнозированию кадровой потребности, организации Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

С января 2025 года реализуется нацпроект «Кадры», направленный на расширение возможностей граждан для самореализации в профессиональной сфере. Действуют программы бесплатного переобучения и субсидирования найма. Компаниям предоставляется поддержка в организации рабочих мест для людей с инвалидностью.

В рамках нацпроекта 1 апреля стартовал Всероссийский опрос работодателей. Данные опроса будут использованы для формирования прогноза кадровой потребности экономики на ближайшие 7 лет. Министр труда РФ Антон Котяков сообщил, что меньше чем за полторы недели в опросе уже приняли участие 23 тысячи компаний. Еще почти 29 тысяч компаний пока работают над заполнением анкеты.

Также в числе мероприятий нацпроекта – Всероссийский конкурс «Лучший по профессии». В этом году он пройдет в новом формате, впервые испытания пройдут по 20 номинациям. Уже открыта регистрация на региональные этапы конкурса.

В Самарской области пройдет федеральный этап в спецноминации «Второй старт» для людей, сменивших вид деятельности после прохождения переобучения по рабочим профессиям. Врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер рассказала о том, как будет проходить конкурс.

«Конкурсные задания федерального этапа будут включать презентацию новой профессии, где участники смогут рассказать о своем опыте изменения профессионального пути, теоретическую часть, кейс-задание и практическое задание, - отметила Юлия Бренер. – Планируем провести конкурсные мероприятия на территории центра труда и отдыха «Станкозавод» и в Струковском саду в Самаре. Это даст возможность провести разнообразные мастер-классы для всех желающих и привлечет жителей и гостей города».

Также, помимо регионального этапа в номинации «Второй старт», в Самарской области пройдут региональные этапы для швей и операторов беспилотников.

 

Фото:   минтруд РФ

Теги: Москва

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