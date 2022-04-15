Как нельзя гладить собаку

136

К чужим собакам не рекомендуется подходить со стороны головы – собака инстинктивно пытается взглянуть вам в глаза, задирает голову и тем самым открывает снизу уязвимую шею. Если в этот момент протянуть к ней руку, чтобы погладить по голове, собака отстранится, зарычит или испугается, сообщает depvet.samregion.ru.

Гладить собаку нужно, находясь сбоку, так, чтобы она видела вас и могла оценить характер ваших движений. Если какой-нибудь ребенок просит «погладить собачку», пусть делает это не выше холки, старясь не касаться головы. Категорически не рекомендуется подходить к незнакомой собаке сзади, протянув руку. Естественной реакцией может быть бросок в сторону «угрозы».

Никогда не пытайтесь погладить незнакомую собаку, не спросив разрешения у ее хозяина. Особенно опасно делать это с собакой, которая находится на поводке рядом с хозяином – она сразу проявит защитную реакцию, как минимум залает и совершит рывок в вашу сторону.

Фото: depvet.samregion.ru