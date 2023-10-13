Кадры решают всё: в Самаре большой вклад в развитие дорожной отрасли вносят и представители трудовых династий  

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Автомобильные дороги – важнейшая составляющая инфраструктуры любого города и всей страны. В третье воскресенье октября отмечается День работников дорожного хозяйства. В текущем году специалисты отрасли, включая задействованных в решении задач национального проекта «Безопасные качественные дороги», будут принимать поздравления 15 октября.

В профильном Департаменте Самары, который ежегодно заключает муниципальные контракты на обновление транспортных артерий, в преддверии профессионального праздника отметили, что большой вклад в развитие отрасли вносят и представители трудовых династий.

Специалисты также акцентируют внимание на том, что преемственность и династии – в числе основ расширения профессионального опыта при достижении национальных стандартов качества. Поэтому подрядчики поддерживают идею укрепления семейственности на предприятиях.

Так, в одной из подрядных организаций, которая в этом году на средства дорожного нацпроекта привела в порядок 20 объектов, трудятся 11 династий. Возможно, в будущем их станет больше. Семья Кутуевых – трудится в организации около 11 лет и сейчас задействованы в реализации нацпроекта – посвящает немало времени тому, чтобы тонкости профессии еще больше заинтересовали и их подрастающего сына, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Самары