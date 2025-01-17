Кабмин РФ направит более 28 млрд рублей на строительство рыбацкого флота

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Правительство РФ до 2027 года направит свыше 28 млрд рублей на поддержку строительства рыбацкого флота, сообщила Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Как сообщила ассоциация со ссылкой на письмо Минпромторга о рассмотрении безотлагательных мер по развитию рыбного хозяйства в условиях роста себестоимости производства и международного давления, которые утвердило общее собрание ВАРПЭ 5 декабря, правительство РФ в 2025 году запустит комплекс новых мер поддержки строительства флота в России и увеличит финансирование действующих.

"Минпромторг прокомментировал предложения ведущего объединения рыбаков России разработать дополнительные меры поддержки строительства рыбопромысловых судов и внести изменения в нормативно-правовую базу, устанавливающую размер компенсации за реализацию таких проектов. <…> Как следует из ответа Минпромторга, поддержку строительства рыбацкого флота в России усилят уже в этом году. В частности, увеличат финансирование действующих мер поддержки. Общий объем бюджетных ассигнований составит 9% от инвестиций в программу "квоты под киль" - свыше 28,5 млрд руб.", - говорится в сообщении ВАРПЭ.

Уточняется, что в том числе 21,5 млрд рублей будет выделено верфям в 2024-2027 годы на покрытие дефицита средств на строительство 20 рыбопромысловых судов. Бюджетные деньги в равных долях получат Минпромторг и Минсельхоз. Также до 6,4 млрд рублей выделят из резервного фонда правительства в 2024-2026 годы победителям крабовых аукционов на возмещение затрат на строительство краболовов на Дальнем Востоке. Кроме того, почти 8 млрд рублей с 2024 по 2027 годы выделят на утилизационный грант, который распространяется в том числе на рыбацкий флот. Из них в 2025 году - 1,99 млрд рублей (на треть больше, чем в 2024 году); в 2026 году - 2 млрд рублей; в 2027 году - 2,49 млрд рублей, пишет ТАСС.