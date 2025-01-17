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Кабмин РФ направит более 28 млрд рублей на строительство рыбацкого флота

17 января 2025 12:25
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Кабмин РФ направит более 28 млрд рублей на строительство рыбацкого флота

Правительство РФ до 2027 года направит свыше 28 млрд рублей на поддержку строительства рыбацкого флота, сообщила Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Как сообщила ассоциация со ссылкой на письмо Минпромторга о рассмотрении безотлагательных мер по развитию рыбного хозяйства в условиях роста себестоимости производства и международного давления, которые утвердило общее собрание ВАРПЭ 5 декабря, правительство РФ в 2025 году запустит комплекс новых мер поддержки строительства флота в России и увеличит финансирование действующих.

"Минпромторг прокомментировал предложения ведущего объединения рыбаков России разработать дополнительные меры поддержки строительства рыбопромысловых судов и внести изменения в нормативно-правовую базу, устанавливающую размер компенсации за реализацию таких проектов. <…> Как следует из ответа Минпромторга, поддержку строительства рыбацкого флота в России усилят уже в этом году. В частности, увеличат финансирование действующих мер поддержки. Общий объем бюджетных ассигнований составит 9% от инвестиций в программу "квоты под киль" - свыше 28,5 млрд руб.", - говорится в сообщении ВАРПЭ.

Уточняется, что в том числе 21,5 млрд рублей будет выделено верфям в 2024-2027 годы на покрытие дефицита средств на строительство 20 рыбопромысловых судов. Бюджетные деньги в равных долях получат Минпромторг и Минсельхоз. Также до 6,4 млрд рублей выделят из резервного фонда правительства в 2024-2026 годы победителям крабовых аукционов на возмещение затрат на строительство краболовов на Дальнем Востоке. Кроме того, почти 8 млрд рублей с 2024 по 2027 годы выделят на утилизационный грант, который распространяется в том числе на рыбацкий флот. Из них в 2025 году - 1,99 млрд рублей (на треть больше, чем в 2024 году); в 2026 году - 2 млрд рублей; в 2027 году - 2,49 млрд рублей, пишет ТАСС.

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