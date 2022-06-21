К 22 июня 56 ветеранов Великой Отечественной войны поделились своими воспоминаниями о 22 июня 1941 года

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Благотворительный фонд «Память поколений» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив ко Дню памяти и скорби запустил видеопроект деньпамяти.рф с воспоминаниями ветеранов Великой Отечественной войны о 22 июня 1941 года. В проекте приняли участие участники Великой Отечественной войны и очевидцы: блокадники, узники концлагерей, работники тыла, дети полка – все те, чьи воспоминания помогут собрать картинку действительности тех 1418 дней, навсегда отпечатавшихся в истории нашей страны.

В съемках приняли участие 56 ветеранов из разных городов России – съемочная команда в поисках историй побывала в Москве, Новосибирске, Казани, Краснодаре, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Воронеже, Волгограде и Ульяновске. Также в проекте приняли участие знаменитости: Антон Макарский, Юрий Гальцев, Павел Астахов, Екатерина Гусева, Николай Валуев, Николай Лукинский, Владимир Стержаков и Юлия Барановская – они рассказали о воспоминаниях своих бабушек и дедушек о войне.

Цель видеопроекта – сохранить память о подвигах старшего поколения, отблагодарить тех, кто еще рядом с нами, и почтить память тех, кого уже нет. Видео доступны к просмотру на сайте деньпамяти.рф с 15 до 22 июня. На сайте вы можете зажечь свою свечу памяти – каждая свеча отобразится на интерактивной карте, на ней же можно посмотреть, сколько уже свечей зажгли в разных регионах России.