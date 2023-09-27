Из-за солнца в октябре может страдать теле-радиовещание

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С 28 сентября по 22 октября в небе над самарским регионом будет наблюдаться осенняя интерференция — явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать теле-радиосигнал. Большинство зрителей цифрового эфирного ТВ не заметят изменений в качестве изображения. Но все же нельзя исключить кратковременного «замерзания» или пропадания картинки, распада ее на пиксели.

Осенью, если смотреть с Земли, Солнце перемещается из Северного полушария в Южное и в определенные периоды оказывается ровно позади спутника связи. При этом Солнце — мощный источник не только света, но и радиоволн. «Солнечное вещание» на одной линии со спутником связи и приёмной земной станцией перебивает сигнал с космического аппарата. Суть явления проще всего представить через аналогию: если позади свечи включить прожектор, свеча станет незаметна в потоке света. Такое расположение Солнца длится несколько минут, затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под «солнечной засветки».

В Самарской области выход Солнца на одну ось со спутником связи и наземным ретранслятором возможен в период с 28 сентября по 22 октября с 11:51 час. до 13:42 час. МЕСТНОГО времени.

Продолжительность теле-радиопомех в каждом случае от влияния интерференции — от 5 до 22 минут в сутки.

Для каждой передающей станции время начала и окончания интерференции рассчитывается с точностью до минуты. График моментов интерференции и возможных перерывов трансляции теле- и радиопрограмм в каждом населенном пункте публикуется на сайте смотрицифру.рф — официальный сайт РТРС (rtrs.ru) в разделе « Временные отключения телерадиоканалов (rtrs.ru) в Кабинете телезрителя .

Солнечная интерференция происходит дважды в год: весной и осенью. В эру аналогового телевещания Солнце вызывало массовые сбои в трансляции программ. Цифровые технологии позволили свести к минимуму воздействие интерференции. Это стало возможно благодаря внедрению систем оперативного резервирования.