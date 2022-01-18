Из-за образования колейности на улице Демократической в Самаре введено ограничение скорости движения транспорта

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В связи с образованием дефектов дорожного покрытия в виде колейности, на автомобильной дороге ул. Демократическая в Самаре введено ограничение скоростного режима 50 км/ч на участке от ул. Ташкентской до Волжского шоссе.

Данная мера носит временный характер и направлена на обеспечение безопасности дорожного движения до проведения работ по устранению указанного дефекта.

Госавтоинспекция убедительно просит водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим.

Напоминаем, что превышение установленного скоростного режима повлечёт наложение административных наказаний, а также создаст угрозу жизни и здоровью самого нарушителя, его пассажиров и других участников движения.

На данном участке работают комплексы автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, передает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области