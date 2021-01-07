Из России в 2020 году выдворили более 10 тысяч иностранцев

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Приставы за 11 месяцев 2020 года выдворили из России по решению судов более 10 тыс. иностранных граждан, незаконно находившихся в стране. Об этом говорится в статистических материалах Федеральной службы судебных приставов, с которыми ознакомился ТАСС.

"Количество иностранных граждан и лиц без гражданства, фактически выдворенных за пределы РФ, составляет 10 775", - указано в материалах. В их числе 40 несовершеннолетних.

По данным ФССП, на 1 декабря подлежало выдворению 2 504 иностранца, 595 из них содержались в специальном учреждении.

По сравнению с 2019 годом в 2020 году число выдворенных приставами иностранцев значительно сократилось. Только за девять месяцев 2019 года приставы выдворили 26 тыс. иностранных граждан.

Как сообщили ранее ТАСС в пресс-центре МВД, число иностранцев, находящихся в России, в прошлом году значительно сократилось из-за пандемии коронавируса. В 2020 году численность иностранных граждан в России составила около 6 млн человек, из них 1 млн имеют разрешение на временное проживание либо вид на жительство. До пандемии коронавируса ежегодно в России находилось от 9 до 11 млн иностранных граждан.

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