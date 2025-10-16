Иван Носков посетил Самарский музей еврейской культуры и быта

138

Глава города Самара Иван Носков по приглашению члена Совета Федеральной еврейской национально-культурной автономии Геннадия Кацнельсона и руководителя городской еврейской национально-культурной автономии «Тарбут Лаам» («Культура народу») Марка Когана посетил Самарский музей еврейской культуры и быта.

Музей представляет собой квартиру еврейского специалиста и ремесленника конца XIX — начала XX века. Здесь есть локации, связанные с ремеслами и профессиями: уголок врача, уголок портного, уголок часовщика, уголок сапожника, уголок раввина, уголок, посвященный быту еврейской женщины. Часть экспозиции посвящена знаменитым представителям еврейского народа, жившим в Самаре конца XIX века: строителям Самаро-Оренбургской и Самаро-Златоустовской железной дороги, строителям первого самарского элеватора и др. Также в музее представлены материалы, связанные с историей, экономикой, образованием и культурой Самары.

«В нашем музее мы, например, воссоздали часть интерьера аптеки, которая когда-то располагалась на улице Садовой, и даже установили фонарь круглосуточного горения: когда-то он показывал самарцам, что они могут приобрести там лекарства даже ночью. Здесь есть саквояж врача, которому исполнилось 100 лет, большое панно об известных самарских врачах, в том числе современных, и об их достижениях, – отметил руководитель самарской еврейской национально- культурной автономии «Тарбут Лаам» («Культура народу») Марк Коган. – Главная идея нашего музея – в том, чтобы все, кто к нам приходит, почувствовали себя по-настоящему желанными гостями в уютном еврейском доме, независимо от национальности, религии, возраста».

Как отметила экскурсовод и куратор музея Юлия Коган во время экскурсии, в 2024 году музей занял первое место на всероссийском конкурсе в номинации «Лучший этнический музей». «Мы хотим, чтобы этот музей не стал просто туристическим местом, но и местом сохранения культуры еврейского народа для будущих поколений. Чтобы они понимали: наследие не умирает», – отметила экскурсовод и куратор Самарского музея еврейской культуры и быта Юлия Коган.

В связи с планами по расширению экспозиции основатели Самарского музея еврейской культуры и быта обратились к главе города с просьбой о выделении более просторного помещения. Соответствующее поручение дано департаменту управления имуществом. Также рассматривается вопрос о включении музея в туристический маршрут Самары.

В настоящее время посетить Самарский музей еврейской культуры и быта (ул. Ленинградская, 77) с экскурсией можно со вторника по пятницу по предварительной записи по телефону 8 (937) 201 29 17.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Самары