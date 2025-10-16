Иван Носков посетил Самарский музей еврейской культуры и быта

Я нашел ошибку
Главные новости:
Командная работа специалистов позволила своевременно помочь молодому мужчине с острым коронарным синдромом и остановкой сердца.
Инфаркт на рыбалке: врачи трёх медучреждений региона боролись за жизнь молодого мужчины
Показатели завершающейся уборочной кампании позволяют с уверенностью говорить о стабильности обеспечения региона хлебом.
Самарская губерния полностью обеспечила внутренние потребности в зерне
В ближайшие три года запланировано завершить расчистку оставшихся 33,75 га акватории водного объекта.
В текущем году на реке Сызранка убрали 100 тысяч кубометров донного грунта
В том числе: порядка 200 кг семян сосны, свыше 6 тысяч кг семян дуба, 410 кг – березы, 360 кг ясеня и 0,3 кг смородины. 
В этом году самарские лесоводы заготовят более 7 тонн семян
Каждый день пожарные-спасатели, рискуя своей жизнью, борются с огнем, спасая людей и их имущество.
Сегодня пожарной охране Самарской области исполняется 184 года
В ходе предстоящей встречи поэт поделится опытом раскрытия личностного потенциала, прочтёт вдохновляющие стихи.
СОУНБ приглашает на «Разговор о главном. В стихах» с поэтессой Светланой Хисамутдиновой
В ходе лекции студенты получили возможность задать свой вопрос руководителю энергокомпании.
Директор Самарского филиала «Т Плюс» встретился со студентами теплоэнергетического факультета СамГТУ
В ноябре сильнейшие лекторы отправятся на трехдневный финал в Москву.
13 просветителей губернии поборются за выход в финал Всероссийского конкурса Знание.Лектор
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.84
-1.12
EUR 91.73
-0.95
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Иван Носков посетил Самарский музей еврейской культуры и быта

16 октября 2025 15:57
138
Посетить Самарский музей еврейской культуры и быта (ул. Ленинградская, 77) с экскурсией можно со вторника по пятницу.

Глава города Самара Иван Носков по приглашению члена Совета Федеральной еврейской национально-культурной автономии Геннадия Кацнельсона и руководителя городской еврейской национально-культурной автономии «Тарбут Лаам» («Культура народу») Марка Когана посетил Самарский музей еврейской культуры и быта. 

Музей представляет собой квартиру еврейского специалиста и ремесленника конца XIX — начала XX века. Здесь есть локации, связанные с ремеслами и профессиями: уголок врача, уголок портного, уголок часовщика, уголок сапожника, уголок раввина, уголок, посвященный быту еврейской женщины. Часть экспозиции посвящена знаменитым представителям еврейского народа, жившим в Самаре конца XIX века: строителям Самаро-Оренбургской и Самаро-Златоустовской железной дороги, строителям первого самарского элеватора и др. Также в музее представлены материалы, связанные с историей, экономикой, образованием и культурой Самары.

«В нашем музее мы, например, воссоздали часть интерьера аптеки, которая когда-то располагалась на улице Садовой, и даже установили фонарь круглосуточного горения: когда-то он показывал самарцам, что они могут приобрести там лекарства даже ночью. Здесь есть саквояж врача, которому исполнилось 100 лет, большое панно об известных самарских врачах, в том числе современных, и об их достижениях, – отметил руководитель самарской еврейской национально- культурной автономии «Тарбут Лаам» («Культура народу») Марк Коган. – Главная идея нашего музея – в том, чтобы все, кто к нам приходит, почувствовали себя по-настоящему желанными гостями в уютном еврейском доме, независимо от национальности, религии, возраста». 

Как отметила экскурсовод и куратор музея Юлия Коган во время экскурсии, в 2024 году музей занял первое место на всероссийском конкурсе в номинации «Лучший этнический музей». «Мы хотим, чтобы этот музей не стал просто туристическим местом, но и местом сохранения культуры еврейского народа для будущих поколений. Чтобы они понимали: наследие не умирает», – отметила экскурсовод и куратор Самарского музея еврейской культуры и быта Юлия Коган.

В связи с планами по расширению экспозиции основатели Самарского музея еврейской культуры и быта обратились к главе города с просьбой о выделении более просторного помещения. Соответствующее поручение дано департаменту управления имуществом. Также рассматривается вопрос о включении музея в туристический маршрут Самары.

В настоящее время посетить Самарский музей еврейской культуры и быта (ул. Ленинградская, 77) с экскурсией можно со вторника по пятницу по предварительной записи по телефону 8 (937) 201 29 17.

 

Фото предоставлено пресс-службой администрации Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Показатели завершающейся уборочной кампании позволяют с уверенностью говорить о стабильности обеспечения региона хлебом.
16 октября 2025, 18:14
Самарская губерния полностью обеспечила внутренние потребности в зерне
Показатели завершающейся уборочной кампании позволяют с уверенностью говорить о стабильности обеспечения региона хлебом. Сельское хозяйство
28
В ближайшие три года запланировано завершить расчистку оставшихся 33,75 га акватории водного объекта.
16 октября 2025, 18:03
В текущем году на реке Сызранка убрали 100 тысяч кубометров донного грунта
В ближайшие три года запланировано завершить расчистку оставшихся 33,75 га акватории водного объекта. Экология
42
В том числе: порядка 200 кг семян сосны, свыше 6 тысяч кг семян дуба, 410 кг – березы, 360 кг ясеня и 0,3 кг смородины. 
16 октября 2025, 17:55
В этом году самарские лесоводы заготовят более 7 тонн семян
В том числе: порядка 200 кг семян сосны, свыше 6 тысяч кг семян дуба, 410 кг – березы, 360 кг ясеня и 0,3 кг смородины.  Общество
78
В центре внимания
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
16 октября 2025  12:39
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
196
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
16 октября 2025  10:43
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
225
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
15 октября 2025  13:26
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
469
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
14 октября 2025  13:43
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
645
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
13 октября 2025  18:20
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
690
Весь список