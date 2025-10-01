Иван Носков встретился с жителями поселка Толевый

144

Глава города Самара Иван Носков в рамках очередного рабочего объезда Железнодорожного района встретился с жителями поселка Толевый. Вместе с главой района Вадимом Тюниным он проверил выполнение поручений по итогам прошлой встречи в мае и обсудил с жителями работы, которые предстоит сделать до конца года и в следующем сезоне.



По просьбе жителей летом в поселке Толевый привели в порядок сквер Лосиный – покрасили клумбу и высадили на ней цветы, покрасили скульптуру, которая считается символом этой территории, провели опиловку деревьев и наладили освещение. В настоящее время ведутся конкурсные процедуры по выбору подрядчика для замены ограждения детского сада на ул. Белогородской, 3. В этом году здесь уже установили спортивную площадку, в прошлом – отремонтировали асфальт на прилегающей к школе и детскому саду территории, установили теневой навес.



Также на следующий год запланирован ремонт покрытия тротуаров на территории снесенных домов по улице Белогородской и переулку Хибинскому. По поручению главы города отдельно с Министерством природных ресурсов и экологии Самарской области будет проработан вопрос контроля за экологической обстановкой в микрорайоне.



В конце ноября 2025 года глава города Самара Иван Носков проведет ещё одну рабочую встречу с жителями поселка Толевый для подведения итогов проделанной работы и обсуждения планов на следующий год.

Фото: администрация Самары