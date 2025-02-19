Иван Носков провел выездное совещание в Ленинском районе Самары

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18 февраля глава Самары Иван Носков и заместитель главы Ленинского района Владимир Рябенко провели выездное совещание по вопросам, озвученным жителями на встрече в администрации Ленинского района.



Во дворе по улице Владимирской, 40/39 обсудили планы восстановления разрушающейся подпорной стены, что угрожает безопасности граждан. Жители неоднократно обращались в адрес района и управляющей компании с просьбой исправить ситуацию.



«Стену однозначно необходимо приводить в порядок, в ближайшее время закажем обследование, и исходя из его итогов – проект реконструкции стены. На этом участке сложный рельеф местности, поэтому нужен не просто косметический ремонт, но и усиление конструкции и несущей способности подпорной стены», - сказал по итогу осмотра глава города Самара Иван Носков.



По многочисленным обращениям жителей глава Самары посетил площадку несанкционированной торговли продуктами на пересечении улиц Чернореченской и Клинической. Торговцы разместили палатки под воздушными линиями электропередач, в зоне, где проложены коммуникации. В ближайшее время районная администрация вывезет все палатки с территории и совместно с местными жителями подготовит проект благоустройства бульвара по улице Чернореченской для включения в одну из программ развития общественных пространств.



«Работу по демонтажу незаконных ларьков уже начали, до конца года все они должны быть убраны. И не только в Ленинском районе, но и по всей Самаре. Подчеркну, что мы готовы вести диалог с предпринимателями, предлагать легальные торговые места, например, на ярмарках. Обшарпанных ларьков, палаток на улицах областного центра больше не будет, вести торговлю нужно цивилизованно», - сказал глава города Самара Иван Носков.



По поручению Ивана Носкова жителям по адресу Московское шоссе, литер Е, помогут вывезти спиленные ветки с частной территории собственника здания теплового пункта. Департамент управления имуществом администрации города определит собственника здания, где расположен тепловой пункт, обслуживающий близлежащие дома. Собственник здания будет обязан привести его к нормативному состоянию. При необходимости этот вопрос администрация города совместно с жителями будет решать в судебном порядке.



Программы еженедельных рабочих объездов главы города Самара формируются в том числе из обращений жителей, поступающих на личную страницу главы города в социальной сети ВКонтакте.

Фото: администрация Самары