Иван Носков провел рабочий объезд поселка Мехзавод и микрорайона Орловский

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17 мая глава города Самара Иван Носков в рамках рабочей поездки в Красноглинский район, посетил ряд адресов по обращениям, поступившим к нему через личную страницу в соцсети ВКонтакте. Так, жители дома №39 квартала 2 в посёлке Мехзавод отказались переезжать в маневренный фонд из своего аварийного дома. Дом признан аварийным в 2022 году и подлежит сносу. Глава города лично ознакомился с состоянием дома и работой на нем местной управляющей компанией.

«На данный момент управляющая компания отремонтировала подъезды, установила маяки и в целом поддерживает дом в пригодном для проживания состоянии. Жители, к сожалению, отказались временно переехать в маневренный фонд. Ситуация, к сожалению, не единичная, и в данном случае мы будем максимально ускорять расселение аварийных домов, чтобы наверстать программу и перейти к следующему этапу. Совместно с УК держим ситуацию в данном доме на контроле», - сказал глава города Самара Иван Носков.

Жители микрорайона Орловский, где в основном проживают многодетные семьи, обратились к главе города с просьбой ускорить строительство дороги и установку уличного освещения.

«В ближайшее время администрация города завершит оформление земельных участков под строительство дороги, затем подготовим проект. Пока в поселке идет активное строительство, постоянную асфальтированную дорогу строить нецелесообразно – разобьет строительная техника. Но временную дорогу сделаем в этом году и начнем разрабатывать проект освещения», - сказал глава Самары Иван Носков жителям.

По словам главы города, в рамках проекта по строительству дорог в микрорайоне будет предусмотрено и обустройство освещения. Кроме того, в ближайший месяц будет организована встреча жителей микрорайона Орловский с представителями всех ресурсоснабжающих организаций по локальным вопросам, связанным с подключением коммуникаций.

Также в ходе рабочего объезда Красноглинского района по обращениям граждан глава Самары проверил ремонт водовода холодного водоснабжения на пересечении Московского и Красноглинского шоссе. Ремонт осуществляет ООО «Самарские коммунальные системы». По данным ресурсоснабжающей компании, работы по перекладке будут завершены в течение трех недель.

Фото: администрация Самары