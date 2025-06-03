Иван Носков провел очередной личный прием граждан

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Совместно с представителями министерства природных ресурсов и экологии Самарской области и профильных городских служб он рассмотрел ряд вопросов по содержанию водных объектов на территории города.

Так, один из объектов – озеро Паршино с подземными родниками. Ветеран труда Надежда Рафикова рассказала главе города, что в предыдущие годы жители очищали водоем за свой счет. Однако сейчас своими силами горожанам уже не справиться – озеро заросло камышом и обмелело. В аналогичном состоянии, по словам жителей, и ряд других водоемов искусственного и естественного происхождения – озеро Сабур в Промышленном районе, Шишига в поселке Яблонька Кировского района, озера Красный Пахарь и Лесное в Красноглинском районе. По поручению главы города Ивана Носкова, указанные объекты войдут в общую программу инвентаризации водоемов Самары.

«Хочу, прежде всего, поблагодарить неравнодушных жителей, которые беспокоятся о природе своего города, заявляют о волнующих проблемах и готовы помогать в поиске их решения, – подчеркнул глава Самары Иван Носков. – Водоемы в Самаре однозначно надо восстанавливать. В этом году, например, уже приводим в порядок водоемы в парках Металлургов, Победы и начнем проектирование восстановления водоема в поселке Яблонька. О состоянии остальных водных объектов нет информации, поэтому проведем инвентаризацию, официально установим их статус и водоохранную зону, обследуем, после чего сможем внести в реестр и включить в программу благоустройства или восстановления. Работа небыстрая и требует определенного времени, но, безусловно, результат стоит того».

По вопросам записи на личный прием главы города Самара Ивана Носкова можно обратиться в Управление по работе с обращениями граждан Аппарата Администрации Самары по адресу: ул. Красноармейская, 17 (кабинет 1) или по телефону: 8 (846) 332-30-77.

Фото: администрация Самары