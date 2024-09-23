Итоги XIII Международного фестиваля детских команд КВН

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С 14 по 22 сентября 2024 года в Анапе состоялся XIII Международный фестиваль детских команд КВН. В этом году фестиваль собрал почти 2 000 участников из разных уголков России. Всего на участие в нем было подано 287 заявок от команд, что делает это событие одним из крупнейших в истории детского КВН.

Делегацию Самарской области в Анапе представили 9 детских команд КВН региона, две из них прошли редакторские просмотры в онлайн формате. На протяжении восьми дней участники, по традиции фестивалей КВН, выступали и боролись за звание лучших. Помимо конкурсной программы, для участников прошли разнообразные образовательные мероприятия, мастер-классы от опытных наставников и профессионалов в области юмора и сценического искусства, спортивные мероприятия.

Финалом фестиваля стал гала-концерт лучших выступлений команд, в котором приняли участие 16 команд, две из них из Самары – Перспективочка и Пятница 13. По итогам фестиваля были отобраны команды КВН для участия в новом сезоне федерального телепроекта «КВН.Дети» и сезоне Всероссийской Юниор-Лиги КВН 2024–2025 годов. В этом году результат фестиваля для Детского КВН Самарской области снова стал рекордным. Участниками телевизионного проекта «КВН.Дети» стали «Перспективочка», гимназия «Перспектива», и «Спутник», лицей «Спутник», а во Всероссийскую юниор лигу КВН сезона 2024-2025 были приглашены «Гармония», школа №41 «Гармония», г.о. Самара, «Пятница 13», Школа №13 г.о. Самара, «New People», Школа №68 г.о. Самара, «13 шуток», Школа №13 г.о. Тольятти, «Ильинка», Школа №12 г.о. Самара и «Ну, вы поняли!», Общеобразовательный центр «Школа» г.о. Тольятти.

Сейчас самарская делегация возвращается с фестиваля в Самару, чтобы приступить к подготовке ближайших игр.

Напомним, что в Самарской области при поддержке Правительства региона и Министерства молодежной политики проводится Детский КВН Самарской области. Это социально-значимый проект, охватывающий муниципалитеты губернии благодаря проведению чемпионатов в четырех дивизионах - Самарский, Тольяттинский, Северо-Восточный, Юго-Западный. Детский КВН – это система обучения школьников, включающая в себя основы сценического мастерства, авторского дела, режиссуры, хореографии, вокала и других видов творчества. Стать участником игры может любой ребенок в возрасте от 5 до 18 лет. Билеты на все игры бесплатные, а 30 сентября пройдет Школа КВН в Самаре, на которой можно узнать все подробности игры в Детский КВН. Подробнее - https://kvnsamara.ru/

Фото: группа ВКонтакте Международный фестиваль детских команд КВН