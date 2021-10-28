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Итоги конкурса компаний ДОСТОЯНИЕ ГУБЕРНИИ-2021 объявят в феврале

28 октября 2021 16:08
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Итоги конкурса компаний ДОСТОЯНИЕ ГУБЕРНИИ-2021 объявят в феврале

Стала известна дата проведения торжественной церемонии награждения победителей пятого, юбилейного, регионального конкурса компаний «ДОСТОЯНИЕ ГУБЕРНИИ-2021».

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции Covid-19, и с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и Правительства Самарской области организаторами ежегодного регионального конкурса компаний «ДОСТОЯНИЕ ГУБЕРНИИ» было принято решение о переносе торжественной церемонии награждения победителей конкурса «ДОСТОЯНИЕ ГУБЕРНИИ-2021» с 9 ноября 2021 года на 2 февраля 2022 года. Мероприятие пройдет в Самарском театре юного зрителя «СамАрт» с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Конкурс проводится с 2017 года. В этом году поступило рекордное количество заявок от организаций Самарской области – 348. Экспертный совет конкурса назовет победителей в 11 номинациях: «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»; «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС»; «РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»; «НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО»; «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС»; «БРЕНД РЕГИОНА»; «ТОРГОВАЯ МАРКА в категории «Товары народного потребления»; «ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА»; «ГОСТЕПРИИМНАЯ ГУБЕРНИЯ»; «РЕГИОН СПОРТА», «МИЛОСЕРДИЕ И ДОБРОТА».

Организаторами конкурса «ДОСТОЯНИЕ ГУБЕРНИИ» выступают: Общественная палата Самарской области совместно с Самарским областным вещательным агентством при поддержке Правительства региона.

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