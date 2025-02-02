Историк: «Возраст Самары может превышать одну тысячу лет»

137

Историк, краевед Олег Ратник рассказал, что по некоторым источникам возраст Самары может превышать одну тысячу лет. Речь идет о единственном известном своде древнеболгарских летописей, дошедший до нашего времени, – «Джагфар Тарихы». Об этом сообщает ГТРК Самара.

«Этот документ не у всех вызывает доверие, потому что он крайне интересный, отодвигающий историю нашего города в далекие времена», – сказал Ратник.

По его словам, информацию о более ранней дате основания Самары ввел в научный оборот житель Ульяновской области Михаил Оляпкин. Он как раз и ссылается «Джагфар Тарихы».



В источнике 1689 года перечисляются 40 городов и селений, построенных на Волге. Среди них есть Самар (Самара) – булгарский балик. Небольшой город был основан в 912 году, пишет Самара-КП.