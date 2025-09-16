Я нашел ошибку
Глава Минпросвещения допустил повышение зарплаты учителей
Трое погибших в Сызранском районе: большегруз Volvo наехал на стоящий LADA Largus
Германия нарастила экспорт пива в Россию до максимальных 1,7 миллиона евро
Исторический парк «Россия – моя история» открывает экспозицию «Свидетели Великой Победы»
Половина рекрутеров готовы не учитывать пол и возраст кандидата при найме
Самара - в десятке популярных направлений для трехдневного отдыха в сентябре
За дискриминацию женщин штрафовать не будут
Соцфонд намерен разделить индексацию пенсий на два этапа с 2026 года
Исторический парк «Россия – моя история» открывает экспозицию «Свидетели Великой Победы»

16 сентября 2025 09:53
53
Исторический парк «Россия – моя история» открывает экспозицию «Свидетели Великой Победы»

Мультимедийная выставка «Свидетели Великой Победы», торжественно стартовавшая в День Победы в историческом парке «Россия – Моя история» на ВДНХ, совершает тур по стране.

19 сентября 2025 года в 13.00 Исторический парк открывает выставку в Самаре. Адрес: ул. Красноармейская, 131 (ТЦ «Гудок», 3-й этаж).

К участию в церемонии открытия приглашены представители органов государственной власти, политических партий, общественных организаций школьники и студенты.

По окончании церемонии участников ждёт ознакомительная экскурсия в экспозиционные залы, где уже транслируются экспонаты выставки «Свидетели Великой Победы».

Впервые история свершения Великой Победы показана через предметы, легендарные и повседневные, и истории людей с ними, связанные в мультимедийном формате и в таком масштабе оцифровки. Для создания мультимедийной экспозиции было отснято свыше 1600 фотографий и видеоматериалов.

Экспонаты и реликвии Великой Отечественной войны из главных коллекций ратных музеев России, в их числе Центральный военно-морской музей, Центральный музей вооруженных сил и Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Государственный музей обороны Москвы и Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва» впервые представили в трехмерном цифровом формате.

Среди мультимедийных жемчужин, несущих правду о Великой войне – меч Сталинграда, медицинский чемодан Магды Геббельс, образцы фуражки и парадного мундира И.В. Сталина для Парада Победы 24 июня 1945 г., необычные средства ведения войны и другие экспонаты. Отдельного внимания заслуживают вдохновляющие примеры подвига Алексея Маресьева и достижения летчицы Лидии Литвяк, рекорды снайперов-подруг Натальи Ковшовой и Марии Поливановой и др.

12+

Выставка будет работать в нашем городе до 19 октября. Вход свободный.

Запись на экскурсии по тел. (846)2500132.

