Исследования: 10 тыс. шагов — это не обязательный минимум для здоровья

Цель в 10 тысяч шагов в день, популярная с 1960-х годов, не имеет научной основы. Современные исследования показали, что для значительного улучшения здоровья достаточно гораздо меньшего числа шагов. Об этом говорится в материале, опубликованном в журнале Popular Science, с которым «Известия» ознакомились 10 августа.

Цель в 10 тыс. шагов в день, популярная с 1960-х годов, была изначально частью маркетинговой стратегии. В 1965 году японская компания Yamasa Tokei Keiki, производитель часов и приборов, выпустила первый потребительский педометр, назвав его Manpo-kei, что в переводе означает «десять тыс. шагов». Этот инструмент появился в период после Олимпийских игр в Токио и на фоне обеспокоенности общественности недостаточной физической активностью большинства людей по сравнению с профессиональными спортсменами. С тех пор цель в 10 тыс. шагов стала устойчивым символом здоровья.

Однако, как говорится в материале, цель в 10 тыс. шагов была не результатом научных исследований, а скорее удобным маркетинговым ходом. Эпидемиолог из Гарвардской медицинской школы И-Мин Ли, заявила, что на момент разработки педометра не было проведено научных исследований, которые бы поддерживали именно это число. Как она пояснила, «это было вымышленное число, потому что 10 тыс. шагов звучат хорошо и легко запоминаются».

За последние десятилетия ученые начали пересматривать эту цифру, и исследования показали, что гораздо меньше шагов могут принести значительную пользу для здоровья. Как уточняется, женщины, которые проходили около 4 тыс. шагов в день, имели значительно более здоровое тело по сравнению с теми, кто проходил лишь 2 тыс. шагов. Более того, дополнительные шаги дальше снижали смертность, но польза начинает уменьшаться после 7 тыс. шагов.

Как поясняют эксперты, важно понимать, что попытки добиться конкретной цифры могут привести к стрессу. Вместо этого специалисты советуют постепенно увеличивать физическую активность в повседневной жизни.

«Рекомендация заключается в том, чтобы делать как можно больше шагов, но не пытаться достичь какой-то конкретной цифры. Важно включать движение в повседневную деятельность», — уточняется в материале.

Фото: freepik.com