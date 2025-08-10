Исследования: 10 тыс. шагов — это не обязательный минимум для здоровья

Я нашел ошибку
Среди пострадавших двое детей.
В Самаре на улице Технической столкнулись пять автомобилей, пострадали пять человек
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +23, +25°С.
11 августа в регионе местами кратковременный дождь, гроза, до +26°
Пострадавшие: водитель и пассажиры - 19-летний и 17-летний молодые люди госпитализированы.
21-летний водитель Ваз-21102, проезжая по проспекту Кирова, врезался в световую опору   
Результат Софьи – 73,85 м!
Тольяттинка Софья Палкина взяла золото в метании молота на чемпионате России по легкой атлетике
ХК ЦСК ВВС сегодня одержал победу над «Дизелем» из Пензы - 3:1.
ХК ЦСК ВВС - обладатель Кубка Губернатора по хоккею
Эксперт рекомендовал смотреть на процент содержания поверхностно-активных веществ (ПАВ).
Эксперт рассказал, как выбрать эффективное моющее средство
Ее боевые заслуги отмечены высокими наградами – орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией», медалью Жукова.
102 года исполнилось Анне Стицей - жительнице Самарской области, участнице Великой Отечественной войны 
10 августа 2025 22:19
230
Цель в 10 тысяч шагов в день, популярная с 1960-х годов, не имеет научной основы. Современные исследования показали, что для значительного улучшения здоровья достаточно гораздо меньшего числа шагов. Об этом говорится в материале, опубликованном в журнале Popular Science, с которым «Известия» ознакомились 10 августа.

Цель в 10 тыс. шагов в день, популярная с 1960-х годов, была изначально частью маркетинговой стратегии. В 1965 году японская компания Yamasa Tokei Keiki, производитель часов и приборов, выпустила первый потребительский педометр, назвав его Manpo-kei, что в переводе означает «десять тыс. шагов». Этот инструмент появился в период после Олимпийских игр в Токио и на фоне обеспокоенности общественности недостаточной физической активностью большинства людей по сравнению с профессиональными спортсменами. С тех пор цель в 10 тыс. шагов стала устойчивым символом здоровья.

Однако, как говорится в материале, цель в 10 тыс. шагов была не результатом научных исследований, а скорее удобным маркетинговым ходом. Эпидемиолог из Гарвардской медицинской школы И-Мин Ли, заявила, что на момент разработки педометра не было проведено научных исследований, которые бы поддерживали именно это число. Как она пояснила, «это было вымышленное число, потому что 10 тыс. шагов звучат хорошо и легко запоминаются».

За последние десятилетия ученые начали пересматривать эту цифру, и исследования показали, что гораздо меньше шагов могут принести значительную пользу для здоровья. Как уточняется, женщины, которые проходили около 4 тыс. шагов в день, имели значительно более здоровое тело по сравнению с теми, кто проходил лишь 2 тыс. шагов. Более того, дополнительные шаги дальше снижали смертность, но польза начинает уменьшаться после 7 тыс. шагов.

Как поясняют эксперты, важно понимать, что попытки добиться конкретной цифры могут привести к стрессу. Вместо этого специалисты советуют постепенно увеличивать физическую активность в повседневной жизни.

«Рекомендация заключается в том, чтобы делать как можно больше шагов, но не пытаться достичь какой-то конкретной цифры. Важно включать движение в повседневную деятельность», — уточняется в материале.

 

Фото:   freepik.com

