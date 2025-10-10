Исправительную колонию № 3 УФСИН СО посетили представители облправительства

191

В Исправительной колонии № 3 УФСИН России по Самарской области состоялось рабочее совещание под председательством вице-губернатора Самарской области Вячеслава Романова и начальника УФСИН России по Самарской области Алексея Климова. В мероприятии также приняли участие руководитель комитета по организации торгов региона Мария Карелина, министры Самарской области, представители Торгово-промышленной палаты и главы муниципальных образований.

Основной темой обсуждения стали перспективы дальнейшего развития производственной деятельности в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Особое внимание было уделено вопросам размещения государственных и муниципальных заказов на товары, производимые осуждёнными. По итогам девяти месяцев объём закупок продукции исправительных учреждений Самарской области составил более 120 миллионов рублей, что свидетельствует о растущем доверии со стороны заказчиков и высоком качестве выпускаемой продукции.

Это направление рассматривается как важный инструмент не только укрепления взаимодействия между органами власти и пенитенциарной системой, но и обеспечения социальной реабилитации осуждённых через трудовую занятость.

В рамках визита сотрудники УФСИН организовали выставочно-ярмарочное мероприятие, на котором была представлена продукция, выпускаемая в исправительных учреждениях региона: изделия металлообработки и деревообработки, швейные изделия, а также бытовая химия — чистящие и моющие средства. Участники совещания высоко оценили качество, функциональность и широкий ассортимент представленной продукции.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО