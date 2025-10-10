Я нашел ошибку
Шайбами отметились: Райли Савчук, Андрей Алтыбармакян (две шайбы), Иван Романов. 
В Тольятти хоккеисты «Лады» победили «Сибирь» - 4:2
Сотрудники полиции провели с каждым участником кортежа разъяснительную беседу о недопустимости подобного поведения на дороге.
В Самаре на улице Советской Армии пять водителей свадебного кортежа нарушили ПДД
Также, на ликвидацию последствий ДТП подразделения выезжали 1 раз.
С начала дня в Самарской области подразделения МЧС ликвидировали 13 пожаров
Глава региона ознакомился с производством, пообщался с руководством и работниками предприятия.
Вячеслав Федорищев посетил завод «Ирвин» в Тольятти
Юные фигуристы соревнуются в танцах на льду.
В Самаре проходят первые в новом зимнем сезоне областные соревнования по фигурному катанию
Для тушения пожара привлекались 15 специалистов и 7 единиц техники.
Огнеборцы ликвидировали пожар в 60 квартале Тольяттинского лесничества
Основной темой обсуждения стали перспективы дальнейшего развития производственной деятельности в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Исправительную колонию № 3 УФСИН СО посетили представители облправительства
С учетом озвученных замечаний глава региона принял доклад по проекту бюджета.
Бюджет на три года и управленческие изменения: губернатор провел заседание кабмина
Исправительную колонию № 3 УФСИН СО посетили представители облправительства

10 октября 2025 19:34
191
Основной темой обсуждения стали перспективы дальнейшего развития производственной деятельности в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

В Исправительной колонии № 3 УФСИН России по Самарской области состоялось рабочее совещание под председательством вице-губернатора Самарской области Вячеслава Романова и начальника УФСИН России по Самарской области Алексея Климова. В мероприятии также приняли участие руководитель комитета по организации торгов региона Мария Карелина, министры Самарской области, представители Торгово-промышленной палаты и главы муниципальных образований.

Основной темой обсуждения стали перспективы дальнейшего развития производственной деятельности в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Особое внимание было уделено вопросам размещения государственных и муниципальных заказов на товары, производимые осуждёнными. По итогам девяти месяцев объём закупок продукции исправительных учреждений Самарской области составил более 120 миллионов рублей, что свидетельствует о растущем доверии со стороны заказчиков и высоком качестве выпускаемой продукции.

Это направление рассматривается как важный инструмент не только укрепления взаимодействия между органами власти и пенитенциарной системой, но и обеспечения социальной реабилитации осуждённых через трудовую занятость.

В рамках визита сотрудники УФСИН организовали выставочно-ярмарочное мероприятие, на котором была представлена продукция, выпускаемая в исправительных учреждениях региона: изделия металлообработки и деревообработки, швейные изделия, а также бытовая химия — чистящие и моющие средства. Участники совещания высоко оценили качество, функциональность и широкий ассортимент представленной продукции.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО

Теги: Самара

