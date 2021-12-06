Инциденты недели: что волновало жителей Самарской области в социальных сетях

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Центр управления регионом Самарской области проанализировал жалобы и вопросы жителей в социальных сетях за прошедшую неделю. Если весь ноябрь первые позиции в ТОПе тем занимали коронавирус и работа системы здравоохранения, то в начале декабря наметилась тенденция к снижению интереса пользователей к данным темам.

Количество жалоб на работу «скорой помощи» снизилось в 5 раз

В октябре ЦУР зафиксировал 256 жалоб на эту тему, а вот в ноябре в систему мониторинга «Инцидент Менеджмент» поступило 44 сообщения, касающихся работы «скорой помощи». Это подтверждает тот факт, что ситуация в здравоохранении региона постепенно стабилизируется. По данным Минздрава Самарской области общее количество пациентов на амбулаторном лечении с подтвержденным COVID-19 уменьшилось почти на 50%, на стационарном лечении – на 43%. Важную роль для улучшения работы «скорой» сыграли принятые меры, в том числе по увеличение количества диспетчеров по приему вызовов, формирования отделений неотложной помощи и др.

Также ЦУР проанализировал и передал ведомству вопросы по организации работы «горячей линии» по коронавирусу по единому номеру 122. В этом направлении количество жалоб по сравнению с октябрем снизилось в два раза.

Пора ревакцинироваться

Жители разных муниципалитетов сообщали в соцсетях, что однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» не найти. В настоящее время в региона поступила очередная партия и она распределена по лечебным учреждениям, уточнить информацию о наличии вакцин от COVID-19 можно на сайте https://minzdrav.samregion.ru/category/vakczinacziya-ot-covid-19/punkty-vakczinaczii/, где опубликована карта вакцинации. Информация на ней обновляется ежедневно в 12:00. При этом специалисты отмечают, что повторную вакцинацию можно любой вакциной от COVID-19, все они дают необходимую защиту от инфекции.

В Рощинском ищут педиатров

Также ЦУР зафиксировал три десятка сообщений от жителей поселка Рощинский, касающихся оказания медпомощи в местной поликлинике. Родители малышей возмущены тем, что для взятия анализов они вынуждены везти детей в поликлинику в Южном городе. Кроме того, жители испытывают трудности с записью на прием к педиатру и узким специалистам.

Минздрав проверил данные факты и сообщил, что администрация больницы в Рощинском в январе планирует принять на работу врача-терапевта, ведется активный поиск врачей-педиатров. Кроме того, прорабатывается вопрос повышения доступности лабораторных исследований.

После многочисленных жалоб в социальных сетях региональный бюджет возьмет на себя обеспечение необходимыми средствами детей-диабетиков и беременных женщин

В течение всего года ЦУР Самарской области фиксировал сигналы из социальных сетей от граждан, нуждающихся в постоянном мониторинге уровня глюкозы в крови. Эндокринным заболеванием в регионе страдают 150 тысяч взрослых и полторы тысячи детей. По поручению губернатора, с января 2022 года несовершеннолетние и беременные с сахарным диабетом будут обеспечены сенсорами для непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови.

ТОП-3 тем в системе «Инцидент Менеджмент» за период с 29 ноября по 5 декабря 2021 года выглядит так: ЖКХ, Дороги, Благоустройство.

В начале зимы жители Самарской области сообщают не только о наледи на дорогах, но и предлагают повысить безопасность дорожных участков. Благодаря активной позиции жителей в соцсетях автобусные остановки у одного из крупных торговых центров Самары перенесли за перекрёсток. Жители высказали недовольство скоплением машин, общественного транспорта и пешеходов на одном небольшом участке у входа в ТЦ «Аврора». Автоинспекция региона совместно с администрацией Самары внести коррективы в организацию остановок общественного транспорта.

Спустя три месяца, ГИБДД подводит итоги еще одного переноса остановочного пункта на пересечении Заводского шоссе и ул. XXII Партсъезда, на который было много жалоб в соцсетях. Этот участок около рынка Норд несколько лет было очагом аварийности. Пешеходы выходили из автобусов и трамваев и бежали через дорогу в неположенном месте, - только в прошлом году там произошло 6 ДТП, 1 человек погиб, 5 получили травмы. Госавтоинспекция предложила перенести трамвайную остановку с опасного участка к началу съезда с моста и конструктивно выделить посадочные площадки бортовым камнем, при этом автобусную остановку оставили на прежнем месте. Также ликвидировали торговые ряды непосредственно около проезжей части, оборудовали пешеходные ограждения на участке дороги от ул. Рыльская до Заводского шоссе, и сделали регулируемым пешеходный переход в районе трамвайной остановки. В итоге серьезных ДТП после изменений на данном участке зафиксировано не было.

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