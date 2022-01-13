Инспекторы ГИМС напомнили самарским школьникам правила поведения на водных объектах в зимний период

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Детская безопасность на водных объектах в любое время года является одной из приоритетных задач Государственной инспекции по маломерным судам. С целью формирования у подрастающего поколения представления о правилах безопасного поведения на льду инспекторы активно проводят агитационно-профилактические мероприятия в школах и детских садах региона.

Так, учащиеся средней общеобразовательной школы «Образовательного центра «Южный город» узнали об основных правилах безопасности при нахождении вблизи водоемов в зимний период.

Госинспектор Центрального инспекторского отделения Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области Наталья Нестерова совместно с представителем администрации Волжского района и преподавателем ОБЖ рассказала ребятам почему выход на лед представляет серьезную опасность для жизни и здоровья, что делать в случае происшествия на льду, как помочь себе или другому человеку спастись.

Выступающие призвали школьников неукоснительно соблюдать правила безопасности, напомнили номера телефонов экстренных служб и раздали памятки.

Уроки безопасности будут проводиться во всех образовательных учреждениях в течение всего учебного времени. Подобные уроки закладывают у детей навыки безопасного поведения на водных объектах. Чем раньше ребенок усвоит правила поведения на водоемах, тем меньше у него будет вероятность оказаться в опасной ситуации.

«Родителям необходимо помнить, что оставлять детей у водоемов без присмотра взрослых нельзя. От природы дети беспечны и доверчивы, внимание у них бывает рассеянным. Поэтому, чем чаще Вы напоминаете ребенку правила поведения на водоемах, тем больше вероятность, что он их запомнит и будет применять на практике. Я считаю, что обеспечение безопасности, сохранение жизни и здоровья детей - главная обязанность взрослых», - отметила Наталья Нестерова.