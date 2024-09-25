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Иностранный язык предложили отменить для поступления на менеджмент и экономику

25 сентября 2024 12:27
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Иностранный язык предложили отменить для поступления на менеджмент и экономику

Российские вузы, предлагающие обучение по специальностям в области экономики и менеджмента, больше не смогут устанавливать экзамен по иностранному языку в качестве обязательного вступительного испытания, пишет "Коммерсант".

Как следует из нового перечня экзаменов, опубликованного Минобрнауки для общественного обсуждения, предложение затрагивает в том числе и нынешних одиннадцатиклассников.

Согласно действующему перечню, вузы могут устанавливать иностранный язык в качестве экзамена по выбору для большинства специальностей (единственное исключение — "военно-политическая работа").

По новым предложениям Минобрнауки, иностранный язык будет исключен из списка обязательных вступительных испытаний для большинства специальностей, однако вузы смогут оставить его в качестве экзамена для будущих юристов, политологов, журналистов и специалистов в области туризма.

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