Информацию из Государственного фонда данных землеустройства можно получить в электронном виде

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Управление Росреестра по Самарской области напоминает, что с 30.12.2022 государственная услуга по предоставлению материалов Государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства (ГФДЗ), доступна для оказания посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Государственный фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства, – это фонд, формируемый на основе сбора, обработки, учета, хранения и распространения документированной информации о проведении землеустройства. Информация, содержащаяся в ГФДЗ, является открытой и общедоступной, за исключением той, которая отнесена законодательством Российской Федерации к категории ограниченного доступа. Документы ГФДЗ могут быть предоставлены по запросу любого заинтересованного лица.

«Долгое время данные сведения можно было запросить только лично, либо направить запрос по почте, – отмечает заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Омельченко. – Однако с начала этого года стал возможным и набирает популярность электронный вариант обращения. Наш регион стабильно входит в ТОП-5 регионов России по доле населения, которая пользуется государственными и муниципальными услугами в электронном виде. Такая активность наших граждан в цифровом поле позволяет рассчитывать, что в 2024 году количество обращений за получением сведений из госфонда в электронном виде может составить до 50%».

Управление Росреестра по Самарской области обращает внимание жителей региона на то, что запросить сведения из ГФДЗ с помощью портала Госуслуги – это удобно, быстро и безопасно. Достаточно зайти на сайт Госуслуг по адресу: https://esia.gosuslugi.ru или открыть мобильное приложение «Госуслуги», зайти в раздел «Услуги», открыть вкладку «Стройка Недвижимость», выбрать «Предоставление материалов и данных государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства», и заполнить форму заявления.

Срок оказания данной услуги составляет три рабочих дня. Ответ на ваш запрос придет на указанный вами адрес электронной почты в установленный срок. Вы можете подать заявление в любое удобное для вас время и в любом месте.

Пользуясь цифровыми сервисами, вы в первую очередь экономите свое личное время, делая свою жизнь более комфортной.