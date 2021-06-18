Я нашел ошибку
Главные новости:
Сейчас covid-19 чаще заболевают люди от 20 до 49 лет
Сейчас covid-19 чаще заболевают люди от 20 до 49 лет
Самарцам дали советы по питанию в жару
Самарцам дали советы по питанию в жару
В Самарской области специалисты аппарата УПЧ провели целевой прием по социальным вопросам
В Самарской области специалисты аппарата УПЧ провели целевой прием по социальным вопросам
В Самаре проведут капитальный ремонт центральной городской библиотеки имени Н. К. Крупской
В Самаре проведут капитальный ремонт центральной городской библиотеки имени Н. К. Крупской
В Самаре ограничат скорость передвижения электросамокатов
В Самаре ограничат скорость передвижения электросамокатов
В Самарской области на Волге в беду попала лодка с подростками
В Самарской области на Волге в беду попала лодка с подростками
В Самарской области с 1 июля 2021 года вырастут тарифы на газ, электричество и воду
В Самарской области с 1 июля 2021 года вырастут тарифы на газ, электричество и воду
Игорь Комаров: В Самарской области мы видим высокие по сравнению с другими регионами показатели
Игорь Комаров: в Самарской области мы видим высокие по сравнению с другими регионами показатели
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.5
0.47
EUR 86.7
-0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На самарском стадионе "Салют" состоялись первые региональные официальные соревнования
«Гонка Героев» пройдет 19 июня в Самаре
В Самаре прошел региональный этап молодежного чемпионата ПФО по «Что? Где? Когда?»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Игорь Комаров: в Самарской области мы видим высокие по сравнению с другими регионами показатели

18 июня 2021 09:35
242
Игорь Комаров: В Самарской области мы видим высокие по сравнению с другими регионами показатели

В четверг, 17 июня, в Самаре Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров провел совещание по вопросам социально-экономического развития, в котором приняли участие Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, главы министерств и ведомств региона. В ходе совещания обсудили темпы развития губернии и вопросы, которые требуют особо внимания.

Как отметил Полномочный представитель Президента России в ПФО,  сегодня ситуация в Самарской области заметно улучшается. Заметен рост промышленного производства, хороший показатель достигается по привлечению инвестиций. «Мы видим высокие по сравнению с другими регионами показатели по инвестициям, по вводу промышленных мощностей. Это означает, что создаются новые рабочие места, улучшается ситуация с занятостью, создаются все основания для того, чтобы доходы людей росли», — подчеркнул Игорь Комаров.

«Сейчас мы уже видим явные признаки улучшения социально-экономической ситуации. Индекс промышленного производства за январь-апрель 2021 года составил 104,5%. Значительно увеличились инвестиции в основной капитал, есть и неравномерность, но за I квартал 2021 года индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 156,3% к аналогичному периоду прошлого года. Сделаем всё для того, чтобы объем инвестиций был выше и в этом году, и в следующем», — доложил о ситуации в регионе Губернатор Дмитрий Азаров.

Одной из важнейших тем для обсуждения стала борьба с распространением коронавирусной инфекции. Игорь Комаров обратил внимание, что за последние 3 недели Самара стала практически единственным регионом ПФО, где показатели заболеваемости среди населения не уходили в рост, а наоборот, снижались. Полпред выразил надежду, что и в дальнейшем работа будет вестись так же эффективно, и напомнил, что один из ключевых факторов борьбы с коронавирусной инфекцией и выхода из пандемии – вакцинация. Особенно ценно, что к работе с населением решила подключиться Федерация профсоюзов. Об этом стало известно во время подписания трехстороннего соглашения между работодателями и федерацией независимых профсоюзов и органами власти. Федерация  призвала россиян активно прививаться от коронавирусной инфекции, выступив с обращением.

«Эта мера позволит улучшить ситуацию, — уверен Игорь Комаров. — Приятно, что профсоюзы видят свою задачу не только в отстаивании условий труда работников и их доходов, условий жизни, социальных программ, которые должны вестись на предприятиях, но и эффективно работают для того, чтобы решались задачи развития экономики. Мы поддержим со своей стороны эту инициативу».

Важнейшим результатом двухдневной работы Игоря Комарова в Самарской области стали решения, принятые на совещании на тему экологической безопасности с участием Секретаря Совета безопасности Николаем Патрушевым. По итогам было принято решение о поддержке и выделении дополнительных средств – 1,2 млрд рублей – на рекультивацию площадей бывшего Средневолжского завода химикатов в Чапаевске. Также обсудили вопросы ликвидации накопленного вреда, которые располагаются на землях федеральной собственности, и проблемные аспекты крупнейших производственных предприятий Тольятти. По целому ряду направлений, среди которых были вопросы не только экологической повестки, но и социально-экономического развития, проекты получили предварительную поддержку.

«Игорь Анатольевич, хочу еще раз поблагодарить вас и Секретаря Совета безопасности Николая Платоновича Патрушева, за такое внимание к нашему региону и проблемам, которые мы предполагаем совместно решать», – резюмировал Губернатор.

 

Теги: В центре внимания Игорь Комаров полномочный представитель

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Важность информационной работы отмечает и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
17 июня 2021, 17:15
На Федеральном форуме «Производительность 360» Самарская область получила награду за высокие результаты по освещению нацпроекта
Важность информационной работы отмечает и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Экономика
1243
Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев и Полпред Президента страны в ПФО Игорь Комаров второй день работают на территории Самарской области.
17 июня 2021, 15:09
Вместе с губернатором Николай Патрушев и Игорь Комаров ознакомились с работой РКЦ «Прогресс» и «ОДК-Кузнецов»
Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев и Полпред Президента страны в ПФО Игорь Комаров второй день работают на территории Самарской области. Экономика
731
Анатолий Баранников ушел с поста главного архитектора Самарской области
17 июня 2021, 10:54
Анатолий Баранников ушел с поста главного архитектора Самарской области
Исполняющим обязанности первого заместителя министра — главного архитектора Самарской области — стал Владимир Спиридонов. Политика
402
В центре внимания
Игорь Комаров: В Самарской области мы видим высокие по сравнению с другими регионами показатели
18 июня 2021  09:35
Игорь Комаров: в Самарской области мы видим высокие по сравнению с другими регионами показатели
232
Важность информационной работы отмечает и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
17 июня 2021  17:15
На Федеральном форуме «Производительность 360» Самарская область получила награду за высокие результаты по освещению нацпроекта
1260
Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев и Полпред Президента страны в ПФО Игорь Комаров второй день работают на территории Самарской области.
17 июня 2021  15:09
Вместе с губернатором Николай Патрушев и Игорь Комаров ознакомились с работой РКЦ «Прогресс» и «ОДК-Кузнецов»
741
Анатолий Баранников ушел с поста главного архитектора Самарской области
17 июня 2021  10:54
Анатолий Баранников ушел с поста главного архитектора Самарской области
406
Николай Патрушев и Игорь Комаров предложили рассмотреть возможность тиражирования положительного опыта на территории регионов округа и страны в целом.
16 июня 2021  20:53
Николаю Патрушеву представили новейшие разработки региональных компаний в сфере экологии
665
Весь список