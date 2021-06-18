Игорь Комаров: в Самарской области мы видим высокие по сравнению с другими регионами показатели

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В четверг, 17 июня, в Самаре Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров провел совещание по вопросам социально-экономического развития, в котором приняли участие Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, главы министерств и ведомств региона. В ходе совещания обсудили темпы развития губернии и вопросы, которые требуют особо внимания.

Как отметил Полномочный представитель Президента России в ПФО, сегодня ситуация в Самарской области заметно улучшается. Заметен рост промышленного производства, хороший показатель достигается по привлечению инвестиций. «Мы видим высокие по сравнению с другими регионами показатели по инвестициям, по вводу промышленных мощностей. Это означает, что создаются новые рабочие места, улучшается ситуация с занятостью, создаются все основания для того, чтобы доходы людей росли», — подчеркнул Игорь Комаров.

«Сейчас мы уже видим явные признаки улучшения социально-экономической ситуации. Индекс промышленного производства за январь-апрель 2021 года составил 104,5%. Значительно увеличились инвестиции в основной капитал, есть и неравномерность, но за I квартал 2021 года индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 156,3% к аналогичному периоду прошлого года. Сделаем всё для того, чтобы объем инвестиций был выше и в этом году, и в следующем», — доложил о ситуации в регионе Губернатор Дмитрий Азаров.

Одной из важнейших тем для обсуждения стала борьба с распространением коронавирусной инфекции. Игорь Комаров обратил внимание, что за последние 3 недели Самара стала практически единственным регионом ПФО, где показатели заболеваемости среди населения не уходили в рост, а наоборот, снижались. Полпред выразил надежду, что и в дальнейшем работа будет вестись так же эффективно, и напомнил, что один из ключевых факторов борьбы с коронавирусной инфекцией и выхода из пандемии – вакцинация. Особенно ценно, что к работе с населением решила подключиться Федерация профсоюзов. Об этом стало известно во время подписания трехстороннего соглашения между работодателями и федерацией независимых профсоюзов и органами власти. Федерация призвала россиян активно прививаться от коронавирусной инфекции, выступив с обращением.

«Эта мера позволит улучшить ситуацию, — уверен Игорь Комаров. — Приятно, что профсоюзы видят свою задачу не только в отстаивании условий труда работников и их доходов, условий жизни, социальных программ, которые должны вестись на предприятиях, но и эффективно работают для того, чтобы решались задачи развития экономики. Мы поддержим со своей стороны эту инициативу».

Важнейшим результатом двухдневной работы Игоря Комарова в Самарской области стали решения, принятые на совещании на тему экологической безопасности с участием Секретаря Совета безопасности Николаем Патрушевым. По итогам было принято решение о поддержке и выделении дополнительных средств – 1,2 млрд рублей – на рекультивацию площадей бывшего Средневолжского завода химикатов в Чапаевске. Также обсудили вопросы ликвидации накопленного вреда, которые располагаются на землях федеральной собственности, и проблемные аспекты крупнейших производственных предприятий Тольятти. По целому ряду направлений, среди которых были вопросы не только экологической повестки, но и социально-экономического развития, проекты получили предварительную поддержку.

«Игорь Анатольевич, хочу еще раз поблагодарить вас и Секретаря Совета безопасности Николая Платоновича Патрушева, за такое внимание к нашему региону и проблемам, которые мы предполагаем совместно решать», – резюмировал Губернатор.