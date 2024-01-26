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25 января полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров в рамках рабочей поездки в Пермский край принял участие в торжественной церемонии открытия Года семьи, объявленного Главой государства Владимиром Путиным.



Старт Году семьи дал Глава государства на Международной выставке-форуме «Россия» в рамках форума «Родные – Любимые». «Любые трудности можно одолеть, когда такая огромная страна едина, и любых целей достичь, когда мы все вместе. Когда в большой многодетной семье, где всегда помогут и поддержат, растут такие замечательные дети, как наши», – сказал Владимир Путин. Самарскую область на мероприятиях форума представляли семья Казаковых из Самары, чья «космическая» церемония бракосочетания прошла на выставке «Россия» в день нашего региона, и семья Михайловых из Сызрани. Главным событием торжественного открытия Года семьи стала церемония зажжения Всероссийского семейного очага «Сердце России». Огонь для «Сердца России» привезли из Свято-Троицкого монастыря в Муроме – Родины святых Петра и Февронии. После зажжения «Сердца России» огонь семейного очага перенесли в 12 лампад, которые доставили в административные центры федеральных округов и новые регионы.



Игорь Комаров передал лампаду, зажжённую от Всероссийского семейного очага, многодетной семье Абакшиных из Куединского округа. Супруги Андрей и Светлана вместе уже 35 лет, у них 24 ребенка и уже 10 внуков.



«Поддержка материнства и детства, семьи, особенно многодетной семьи – это главная сфера внимания нашего государства и общества. Президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно говорил, что семьи, где растёт много детей – это живое и яркое воплощение традиций взаимовыручки, душевной щедрости, заботы о младших и почитания старших. Это олицетворение нравственных основ, создание будущего для нашей с вами страны, для России», – сказал полномочный представитель.



По словам полпреда, в ПФО уделяется особое внимание сохранению семейных ценностей. Так, по итогам реализации общественный проект «Успешная семья Приволжья», проводившийся под патронатом аппарата полномочного представителя, был выбран идейной площадкой федерального конкурса «Это у нас семейное».



Полномочный представитель отметил, что более 38 тысяч семей (127 тысяч человек) стали активными участниками федерального проекта, из них более 2 тысяч семей (почти 11 тысяч человек) - участники из Пермского края. «В нашем округе много достойных примеров крепких отношений и семейного счастья», - подчеркнул Игорь Комаров.

О поддержке семей с детьми речь шла в ходе посещения социально значимых объектов региона. Игорь Комаров побывал в Доме «Счастье жить», открывшемся в Перми в прошлом году. Это ресурсный центр, который, используя передовые методики и наработки, оказывает комплексное сопровождение детей с особенностями здоровья и помогает им в социальной адаптации. Для интеллектуального и творческого развития специалисты применяют разные виды терапии и оздоровления. В Центре обустроены кабинеты для глубокой психолого-педагогической работы, в том числе кулинарная мастерская, аэройога, зал танцев на колясках, большой адаптированный игровой лабиринт и многое другое. В ходе экскурсии полпреду рассказали, что в настоящее время при поддержке федерального бюджета в Перми идет строительство детского реабилитационного центра мощностью 1200 курсов в год, которое планируется закончить в 2025 году.



Полномочный представитель отметил важность участия некоммерческих организаций в создании системы оказания комплексной помощи детям с особенностями здоровья. Игорь Комаров порекомендовал использовать все возможности реализации социально значимых проектов на конкурсах Фонда президентских грантов и других грантодающих организаций. «Со своей стороны мы будем поддерживать такие инициативы», – добавил он.

Игорь Комаров принял участие в открытии нового корпуса школы «Точка», где с сегодняшнего дня стартовал образовательный процесс.

Кроме того, в День студента Игорь Комаров посетил Пермский государственный национальный исследовательский университет. Полпреду провели экскурсию по кампусу и ознакомили с социально значимыми инициативами, представленными на ярмарке студенческих проектов.



По итогам визита Игорь Комаров дал оценку работе региона в рамках развития социальной инфраструктуры, и масштабу вовлечения в эту деятельность социально-ориентированных НКО.

Фото: пресс-служба ПФО