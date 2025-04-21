Игорь Комаров наградил победителей и лауреатов Фестиваля «Театральное Приволжье» из Самарской области

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18 апреля 2025 года в Воткинске (Удмуртская Республика) состоялась торжественная церемония награждения победителей окружного Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Самарскую область представили образцовый театр кукол юного актера «Аленький цветочек» и театр-студия «Галифе».

Участников и гостей мероприятия приветствовал полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров: «Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркивает важность развития и всемерной поддержки интереса к театру в регионах, создания условий для того, чтобы талантливые театральные постановки увидели все, независимо от места проживания. Уверен, что реализация такого замечательного проекта, как «Театральное Приволжье», охват которого в этом году уже превысил 20 тысяч человек, способствует этому.

Надо отметить растущее мастерство коллективов, которые сложно называть непрофессиональными. Некоторые участники Фестиваля нашли свое призвание в театре и продолжили путь в искусстве. Благодарю всех вас за неравнодушие, талант, за то, что вносите в нашу жизнь яркие краски и эмоции».

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров наградил молодых актеров из Самарской области (театр студию «Галифе» Дома офицеров Самарского гарнизона), занявших призовое место в номинации «Лучший молодежный спектакль» и специальной номинации «Лучший спектакль, посвящённый защитникам Отечества», приуроченной к 80-летию Победы.

В номинации «Лучший детский спектакль» второе место у Образцового театра кукол юного актера «Аленький цветочек» Центра внешкольной работы «Крылатый» г.о. Самара.

«Наши коллективы очень талантливы и демонстрируют высокий уровень мастерства и глубокий подход к важным темам в своих спектаклях. Любительские театры часто способны поднимать социальные, культурные и исторические вопросы, которые вызывают интерес у зрителей и способствуют обсуждению актуальных проблем общества. Мы гордиться достижениями наших ребят!», - поделилась министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

Четырехдневный Фестиваль проходил на нескольких площадках Удмуртии: в Республиканском доме народного творчества, Государственном национальном театре УР, Государственном театре кукол УР и Дворце культуры «Юбилейный». Программа Фестиваля включала знакомство с удмуртскими традициями, экскурсии по историческим местам республики, мастер-классы именитых педагогов, вечер дружбы и театральный бал – организаторы создали атмосферу настоящего праздника.

Коллективы из Республики Татарстан, Удмуртской и Чувашской Республик, Пензенской и Самарской областей представили свои спектакли, ставшие лауреатами Фестиваля.

Помимо основных наград, организаторы предусмотрели поощрение для коллективов-победителей. Это сертификат на участие в культурно-образовательном проекте «Международный фестиваль-лаборатория «ГИТИСFEST. Театральное Приволжье 2025».

В этом году, в честь 185-летия со дня рождения великого композитора П.И. Чайковского, для всех участников, приехавших на финальные мероприятия Фестиваля, была организована экскурсия в его Музей-усадьбу. Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров также посетил дом, в котором родился великий русский композитор.

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО