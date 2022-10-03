Игорь Иванов вступил в должность главы ГУ МВД России по Самарской области

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В понедельник, 3 октября, Министр внутренних дел Российской федерации Владимир Колокольцев в режиме видеоконференцсвязи представил нового начальника регионального управления. В совещании приняли участие Губернатор Дмитрий Азаров, главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, руководители силовых ведомств региона. Должность занял генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов.

Представляя нового начальника Главного управления МВД России по Самарской области, Владимир Колокольцев отметил, что Игорь Иванов обладает достаточными деловыми и личными качествами, чтобы в кратчайшие сроки оценить оперативную обстановку в новом субъекте и сосредоточить усилия вверенного коллектива на решении поставленных задач.

Генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов имеет богатый опыт работы на различных должностях в ГУ МВД России по Челябинской области, с 2018 года служил в должности начальника ГУ МВД России по Кемеровской области. Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина был назначен начальником Главного управления МВД России по Самарской области. Награжден государственной наградой – медалью «За отличие в охране общественного порядка», медалями МВД России. Генералу-лейтенанту полиции присвоено почетное звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации».

Губернатор подчеркнул важность эффективного взаимодействия ГУ МВД и региональных органов власти.

«Правительство региона и я лично придаю огромное значение качественному и системному взаимодействию с Главным управлением МВД России по Самарской области. У нас есть хорошие традиции взаимодействия, отработанные соглашения, четкое понимание, что от эффективности этого взаимодействия во многом зависит обеспечение законности и правопорядка на территории региона, - отметил Губернатор Самарской области. - Не сомневаюсь, что высочайший профессионализм Игоря Геннадьевича, его колоссальный опыт в полной мере проявятся на Самарской земле и обеспечат укрепление правопорядка и спокойствие граждан».

Дмитрий Азаров поблагодарил Министра за выстроенное взаимодействие между Министерством внутренних дел РФ и регионом.

«Уверен, благодаря новому назначению оно будет укрепляться, сохранятся существующие традиции, и будем находить новые формы взаимодействия на благо нашей страны в этих особых условиях», - подчеркнул Глава региона.

Министр внутренних дел РФ отметил ряд направлений, требующих первостепенного внимания — прежде всего, это рассмотрение поступающих обращений граждан — самый начальный этап общения с заявителями.

«На постоянном контроле должна быть организация деятельности дежурных частей, следственных оперативных групп, опорных пунктов полиции. Речь идет не только о соблюдении законности, учетно-регистрационной дисциплины, но и принятия исчерпывающих мер для раскрытия преступлений по горячим следам», - подчеркнул Глава Министерства внутренних дел России.

Также одной из важнейших задач, стоящих перед ГУ МВД, остается пресечение криминальных посягательств с использованием айти-технологий. Владимир Колокольцев отметил, что в Самарской области повысилась эффективность установления лиц, совершивших такие деяния. «Нужно сохранять поступательность и закреплять эту позитивную тенденцию», - поставил задачу Глава МВД России.

Владимир Колокольцев поблагодарил Главу региона за поддержку в вопросах обеспечения правопорядка, а также участие в реализации социальных гарантий сотрудников ведомства. Он отметил, что благодаря выстроенному взаимодействию потребность в предоставлении жилья участковым уполномоченным полиции в Самарской области закрыта почти полностью.

Министр внутренних дел России подчеркнул, что начальник территориального органа регионального уровня несет персональную ответственность за весь спектр вопросов, касающихся обеспечения правопорядка на вверенной территории, а все сотрудники Главного управления МВД должны обладать необходимыми знаниями, морально-психологическими качествами и иметь хорошую физическую подготовку.

«Совершенно очевидно, что сложность и объем выполняемых задач в сегодняшних условиях требует соответствующего подхода. Мы все изучаем оперативные сводки, видим, как меняется обстановка в конкретных регионах и в целом по стране. Нужно быть готовыми к любому развитию ситуации, адекватно реагировать на возникающие угрозы», - подчеркнул Владимир Колокольцев и пожелал успехов в работе по обеспечению правопорядка и безопасности граждан на вверенной территории.

«Благодарю за оказанное доверие, приложу все усилия, чтобы его оправдать. Коллектив самарского гарнизона готов к выполнению поставленных задач», - ответил начальник ГУ МВД России по Самарской области Игорь Иванов.

Фото: Светлана Осьмачкина