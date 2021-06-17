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Игорь Буренков о ЦУР: Внедрение новой формы обратной связи – важнейший шаг к цифровизации работы с обращениями граждан

17 июня 2021 17:06
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По оценкам экспертов АНО «Диалог Регионы» Самарская область входит в ТОП-3 субъектов ПФО по работе с обратной связью в соцсетях.

Заместитель полномочного представителя Президента в ПФО Игорь Буренков, помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Алексей Симонов и руководитель Департамента внутренней политики Самарской области Дмитрий Кочергин изучили успешные практики взаимодействия между жителями и органами власти во время визита в ЦУР Самарской области. 

По оценкам экспертов АНО «Диалог Регионы» Самарская область входит в ТОП-3 субъектов ПФО по работе с обратной связью в соцсетях. Также самарский ЦУР демонстрирует хорошие показатели работы в общероссийском рейтинге АНО «Диалог Регионы». За прошедшие полгода работы Центр отработал более 34 000 обращений от жителей в Сети, время первичного ответа - менее трёх часов. Самые частые вопросы касаются следующих тем: ЖКХ – 9 345 сообщений, состояние дорог – 6 496 сообщений и благоустройство – 5 863.

Для удобства жителей ЦУР Самарской области весной разработал интерактивную карту, где обозначены запланированные ремонты автодорог в крупных городах области. Благодаря взаимодействию с министерством здравоохранения по просьбам жителей в социальных сетях были открыты пункты вакцинации от COVID-19 в отдаленных районах Самары, а дорожная карта мобильных пунктов вакцинации строится с учетом запроса жителей отдалённых сел.

Игорь Буренков уделил особое внимание развитию новой цифровой платформы обратной связи «Госуслуги.Решаем вместе». По его словам, внедрение новой формы обратной связи – важнейший шаг к цифровизации традиционной системы по работе с обращениями граждан. Также на платформе можно проводить онлайн-опросы и общественные обсуждения по социально значимым для населения темам.

Специалисты ЦУР Самарской области привлекают к интеграции на платформу «Госуслуги.Решаем вместе» областные и федеральные ведомства, а также ресурсоснабжающие организации и управляющие компании. Это позволит сократить время решения проблемных вопросов по темам ЖКХ и благоустройство, они будут поступать напрямую конечным исполнителям.

«Необходимо быть готовым к увеличению количества сообщений, поскольку новая платформа для обратной связи «Госуслуги.Решаем вместе» сейчас активно развивается. Анализируя поступающие сообщения, министерства должны работать на опережение, отслеживать системные проблемы и менять алгоритмы принятия решений по социально-важным вопросам», - отметил заместитель полпреда Президента России в ПФО Игорь Буренков.

Игорь Буренков пообещал оказать содействие ЦУР Самарской области в налаживании взаимодействия с Окружным ЦУР в Нижнем Новгороде. Это структурное подразделение АНО «Диалог Регионы», созданное в мае 2021 года, отвечает за экспертно-аналитическую работу с регионами ПФО.

 

Теги: Игорь Буренков ЦУР СО

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