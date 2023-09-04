Идея семьи Скатковых из Самары, поддержанная Президентом Владимиром Путиным, воплотилась в жизнь

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4 сентября 2023 года началась регистрация участников всероссийского конкурса «Это у нас семейное». Прием заявок открыт на сайте этосемейное.рф. Присоединиться к новому проекту президентской платформы «Россия – страна возможностей» может любая семья, объединившись в команду. Итоги конкурса будут подведены в следующем году. Семьи-победители получат сертификаты на улучшение жилищных условий и смогут отправиться в большое путешествие по России, кроме того, для участников предусмотрено множество призов от партнеров.

4 сентября 2023 года стартовала регистрация участников конкурса «Это у нас семейное». Это новый проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», в котором могут участвовать семьи с детьми. В самом начале первой учебной недели о нем рассказывают всем школьникам России во время классного часа «Разговоры о важном».

Напомним, 20 апреля 2022 года на третьем очном заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Президент России, Председатель Наблюдательного совета Владимир Путин поддержал инициативу семьи Скатковых из Самары о создании на платформе «Россия – страна возможностей» конкурса для семей. В семье Скатковых участие детей во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» – проекте, входящем в линейку платформы «Россия – страна возможностей», – стало традицией. В 2020 году старшая дочь Скатковых – Валерия – победила в первом сезоне конкурса в направлении «Делай добро!». Ее примеру последовал и младший брат Михаил – участвуя в треке «Большой перемены» для 5-7 классов, он выбрал направление «Помни!», о чем и рассказал Владимиру Путину в формате видеоконференции. «Направление «Помни!» связано с историей России. Мне это очень интересно и близко. Мне кажется, каждый человек должен знать историю своей страны и гордиться ей. Также я состою в региональной команде конкурса», – обратился тогда к Президенту России Михаил Скатков.

Вместе с детьми активное участие в жизни сообщества «Большая перемена» принимают и их родители – Оксана и Юрий Скатковы, они стали участниками семейной смены «Родные-любимые», которая прошла на фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму. Обращаясь к Владимиру Путину, Оксана Скаткова отметила, что такие мероприятия сплачивают семьи и предложила сделать семейный конкурс, в котором дети могли бы участвовать вместе с родителями в составе одной дружной команды. «Это было бы отличной мотивацией для семьи – вместе стремиться к победе», – предложила Оксана Скаткова. Владимир Путин поддержал эту инициативу.

«Замечательная мысль! Она, честно сказать, не новая. В прежние времена у нас еще в Советском Союзе проводились разного вида конкурсы семейного характера. И, конечно, возродить эту традицию, мне кажется, сегодня было бы правильно. Тем более, что сама платформа «Россия – страна возможностей» предоставляет очень много вариантов для семейного творчества по разным направлениям. Вот в вашей семье Миша историей занимается, дочь другим видом деятельности. Для каждого члена семьи можно найти какое-то интересное направление, и все это объединить как результат работы всей семьи. Очень интересно, мне кажется, этим надо заняться. А мы подумаем, как это сделать», – ответил президент.

1 сентября 2023 года в рамках открытого урока «Разговор о важном» в Мастерской управления «Сенеж» Президент РФ Владимир Путин анонсировал старт конкурса «Это у нас семейное» на платформе «Россия — страна возможностей».

«На площадке «Россия – страна возможностей» много проектов, они все очень интересные, но нет одного, который, на мой взгляд, был бы самым интересным, самым широким и самым народным в прямом смысле этого слова. Нет никаких семейных соревновательных проектов <…>. Конечно, такой соревновательный проект на уровне семей был бы крайне востребованным и был бы, наверняка, очень интересным. Мы договорились о том, что 4 сентября уже можно будет подавать заявки на участие в таких проектах. Речь идет о семьях с детьми. И нам бы очень хотелось, когда я говорю «нам», то имею в виду своих коллег в администрации президента и правительстве, чтобы в нем принимали участие представители различных поколений семей. Чтобы показывать, как семья развивается, как передаются знания от поколения к поколению, как передаются наши традиционные семейные ценности от поколения к поколению, какова значимость семьи в нашем обществе и в поддержании наших традиционных ценностей, на которых стоит все наше государство», – рассказал Владимир Путин.

В первые часы после старта регистрации об участии в проекте «Это у нас семейное» заявило более 100 семей из 64 регионов РФ, вместе с россиянами в команды вошли их родственники из Белоруссии, Египта, Молдовы. Самым младшим конкурсантам – по шесть лет, и таких детей уже более тридцати. Самому старшему члену семьи – 101 год, это прабабушка из Белгородской области. Самая большая, на данный момент, это команда Плотниковых из Оренбургской области, она состоит из 10 членов семьи, включая шестерых детей.

«Вместе с российскими семьями мы начинаем создавать новую интересную историю под названием «Это у нас семейное». Идея этого конкурса родилась в семье, мы с большой любовью готовили его к жизни и теперь вместе с участниками будем работать над тем, чтобы наш новый проект стал действительно народным, а значит, востребованными и любимым. Только при поддержке общественности мы решились на уникальный, не имеющий аналогов эксперимент – соединить поколения и укрепить семьи общими делами и интересами. Успех будет зависеть от нашей сплоченности, веры в добрые традиции и стремления людей создавать крепкие, дружные семьи», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской Академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

Регистрация участников конкурса «Это у нас семейное» продлится до 4 ноября 2023 года на сайте этосемейное.рф. В нем могут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений. Например, дети от 6 до 17 лет, родители или законные представители, а также бабушки, дедушки или другие члены семьи.

Конкурс «Это у нас семейное» состоит из нескольких этапов, включая дистанционный этап и окружные полуфиналы, и завершится летом 2024 года большим финалом в Москве, где соберутся 300 семей со всей страны, сообщает пресс-служба конкурса «Это у нас семейное».

Фотоматериалы предоставлены пресс-службой конкурса «Это у нас семейное»