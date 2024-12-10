Храм в Кинельском районе поставят на кадастровый учет

Я нашел ошибку
Главные новости:
Какие обследования необходимо пройти у гинеколога?
Самарский врач акушер-гинеколог: профилактические осмотры позволяют выявить заболевания на ранней стадии и предотвратить осложнения
В рамках программы каждый специалист получит 1,5 млн рублей. Кроме того, в Борском районе реализуется комплекс мероприятий по социальной поддержке медицинских работников.
"Земский доктор": к коллективу Борской больницы присоединилась семья молодых врачей
Утилизация осуществлена АО «Росспиртпром» на основании судебных решений. Изъятая продукция включала 116,25 литров крепкого алкоголя и 1 996,7 литров пива.
В регионе уничтожено более двух тысяч литров контрафактного алкоголя
Жители Самарской области при содействии службы занятости региона имеют возможность пройти профессиональное обучение и повысить квалификацию.
Учиться не поздно: служба занятости региона поможет получить новую профессию в любом возрасте
Самарская область закупит два судна на подводных крыльях за 340 млн рублей
Самарская область закупит два судна на подводных крыльях
В Самаре неизвестные напали на конно-спортивный клуб
В Самаре неизвестные напали на конно-спортивный клуб
Врач рассказала о последствиях хождения без шапки в мороз
Врач рассказала о последствиях хождения без шапки в мороз
Прокуратура Самары добивается ремонта дороги на улице Пятая линия
Прокуратура Самары добивается ремонта дороги на улице Пятая линия
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.38
-0.04
EUR 105.1
-1.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет лекция с элементами мастер-класса «Семейное древо»
Выставка-акция «101 ракурс Дома промышленности» Кати Мячиной пройдет в Самаре
«ЗИМ Галерея»: выставка-акция «101 ракурс Дома промышленности» Кати Мячиной
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Храм в Кинельском районе поставят на кадастровый учет

10 декабря 2024 11:27
171
Храм в Кинельском районе поставят на кадастровый учет
Уникальный храм в Малой Малышевке столкнулся с проблемой постановки на кадастровый учёт. С этим вопросом к депутату по Кинельскому избирательному округу Александру Живайкину и обратились в первые дни Декады тематических приёмов «Единой России»
 

Храм в честь Михаила Архангела в селе Малая Малышевка является достоянием Кинельского района, памятником архитектуры регионального значения. Уникален он и тем, что с момента его постройки в 1836 году он ни разу не закрывался. В следующем году Храму исполнится 190 лет, но он заботливо ухожен и ежедневно благословенно принимает прихожан, а также гостей из других районов, городов и губерний.

Искусствоведы сходятся во мнении, что храм правомерно входит в состав архитектурного наследия Самарской области и вполне может претендовать на вхождение в состав объектов культурного наследия федерального уровня.

Но есть одна проблема - у храма нет «прописки». Здание с почти двухвековой историей не стоит на кадастровом учёте, отчего возникают сложности с распоряжением. Без учёта не получается провести коммуникации, вести работы по реконструкции, но и самое печальное – это риск изъятия объекта Росреестром. При обнаружении такого здания ведомство имеет право обратиться в суд с требованием об изъятии с последующей продажей на торгах.

Своими силами получить кадастровые документы у прихожан и иеромонаха Андроника не получилось, и они обратились к депутату областного парламента Александру Живайкину. Ранее депутат уже помогал храму в его восстановлении.

Александр Иванович уважительно говорит об истории храма: «Здесь находятся редкие иконы, и многие из них, к счастью, в замечательной сохранности. Хорошо, что храм в надёжных руках. Функционирует здесь и воскресная школа. Каждый раз попадая сюда, как будто совершаешь путешествие во времени и духовно просветляешься».

На встрече настоятеля храма, Александра Живайкина и главы поселения  села Малая Малышевка Сергея Курапова были рассмотрены все имеющиеся на данный момент документы храма, проговорены сроки и шаги по установке здания храма на кадастровый учёт. Депутат взял на личный контроль движение документов и оказание юридической поддержки по сопровождению необходимых действий.

«Кадастровый учёт – важная процедура, которая позволяет правильно оформить право собственности на земельный участок, включая объекты на нём. Церковная собственность, безусловно, не является исключением. Понимаю, что внести здание нашего старинного храма на кадастровый учёт не так просто, как это может казаться на первый взгляд. Учитывая огромную социальную составляющую, буду лично контролировать все учетно-регистрационные мероприятия»,- подчеркнул Александр Живайкин.

Напомним, традиционная декада приёмов граждан по личным вопросам, приуроченная к 23-ей годовщине партии, стартовала 1 декабря. Обращения граждан помогают решать депутаты фракции «Единая Россия» всех уровней, сенаторы, юристы, профильные специалисты. Открыл декаду приёмов секретарь Самарского регионального отделения «Единой России», губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Теги: Единая Россия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
«Молодая Гвардия Единой России» наградила более 50 детей из 23 регионов РФ медалями «Юный Герой»
10 декабря 2024, 10:44
«Молодая Гвардия Единой России» наградила более 50 детей из 23 регионов РФ медалями «Юный Герой»
День Героев Отечества отмечается ежегодно с 2007 года по инициативе «Молодой Гвардии Единой России». Общество
164
Самарские активисты партийного проекта «Безопасные дороги» помогли ветерану специальной военной операции восстановиться после тяжёлого ранения.
09 декабря 2024, 16:48
«В трудную минуту помогли свои»: участник СВО из Самары смог не только встать на ноги, но и вернуться к любимой профессии
Самарские активисты партийного проекта «Безопасные дороги» помогли ветерану специальной военной операции восстановиться после тяжёлого ранения. Политика
744
В ежегодной партийной акции «Коробка храбрости» приняли участие почти 170 тысяч человек.
06 декабря 2024, 16:28
«Единая Россия» передала более полумиллиона подарков детям на длительном лечении
В ежегодной партийной акции «Коробка храбрости» приняли участие почти 170 тысяч человек. Политика
640
В центре внимания
Члены семей участников СВО смогут бесплатно ездить в общественном транспорте Самары
10 декабря 2024  13:35
Члены семей участников СВО смогут бесплатно ездить в общественном транспорте Самары
132
Общественные пространства Самары примут участие во Всероссийском конкурсе «Елки России»
10 декабря 2024  13:10
Общественные пространства Самары примут участие во Всероссийском конкурсе «Елки России»
137
Вячеслав Федорищев вышел с инициативами по поддержке многодетных и учреждении новой региональной награды
10 декабря 2024  12:38
Вячеслав Федорищев вышел с инициативами по поддержке многодетных и учреждении новой региональной награды
214
Самарская область вновь вошла в число лучших регионов страны
10 декабря 2024  11:19
Самарская область вновь вошла в число лучших регионов страны
177
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем Героев Отечества
9 декабря 2024  10:28
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем Героев Отечества
408
Весь список