Храм в Кинельском районе поставят на кадастровый учет

Храм в честь Михаила Архангела в селе Малая Малышевка является достоянием Кинельского района, памятником архитектуры регионального значения. Уникален он и тем, что с момента его постройки в 1836 году он ни разу не закрывался. В следующем году Храму исполнится 190 лет, но он заботливо ухожен и ежедневно благословенно принимает прихожан, а также гостей из других районов, городов и губерний.

Искусствоведы сходятся во мнении, что храм правомерно входит в состав архитектурного наследия Самарской области и вполне может претендовать на вхождение в состав объектов культурного наследия федерального уровня.

Но есть одна проблема - у храма нет «прописки». Здание с почти двухвековой историей не стоит на кадастровом учёте, отчего возникают сложности с распоряжением. Без учёта не получается провести коммуникации, вести работы по реконструкции, но и самое печальное – это риск изъятия объекта Росреестром. При обнаружении такого здания ведомство имеет право обратиться в суд с требованием об изъятии с последующей продажей на торгах.

Своими силами получить кадастровые документы у прихожан и иеромонаха Андроника не получилось, и они обратились к депутату областного парламента Александру Живайкину. Ранее депутат уже помогал храму в его восстановлении.

Александр Иванович уважительно говорит об истории храма: «Здесь находятся редкие иконы, и многие из них, к счастью, в замечательной сохранности. Хорошо, что храм в надёжных руках. Функционирует здесь и воскресная школа. Каждый раз попадая сюда, как будто совершаешь путешествие во времени и духовно просветляешься».

На встрече настоятеля храма, Александра Живайкина и главы поселения села Малая Малышевка Сергея Курапова были рассмотрены все имеющиеся на данный момент документы храма, проговорены сроки и шаги по установке здания храма на кадастровый учёт. Депутат взял на личный контроль движение документов и оказание юридической поддержки по сопровождению необходимых действий.

«Кадастровый учёт – важная процедура, которая позволяет правильно оформить право собственности на земельный участок, включая объекты на нём. Церковная собственность, безусловно, не является исключением. Понимаю, что внести здание нашего старинного храма на кадастровый учёт не так просто, как это может казаться на первый взгляд. Учитывая огромную социальную составляющую, буду лично контролировать все учетно-регистрационные мероприятия»,- подчеркнул Александр Живайкин.

Напомним, традиционная декада приёмов граждан по личным вопросам, приуроченная к 23-ей годовщине партии, стартовала 1 декабря. Обращения граждан помогают решать депутаты фракции «Единая Россия» всех уровней, сенаторы, юристы, профильные специалисты. Открыл декаду приёмов секретарь Самарского регионального отделения «Единой России», губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.