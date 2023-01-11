Губернаторский проект «СОдействие»: подведены итоги первого конкурса общественных проектов на 2023 год

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Определены победители по итогам конкурса общественных проектов по государственной программе «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 гг. (Губернаторский проект «СОдействие»). Реализация проектов запланирована в 2023 году.

Перечень общественных проектов-победителей размещен на официальном сайте Правительства Самарской области в разделе Губернаторский проект «СОдействие».

Напомним, заявки для участия в проекте «СОдействие» принимались до 1 ноября 2022 года. Всего в конкурсную комиссию поступило 200 общественных проектов. Для участия в конкурсных процедурах были допущены 192 проекта. По решению комиссии победителями признаны 94 социально-значимые инициативы населения Самарской области. Запрашиваемая сумма субсидии из областного бюджета по 94 проектам составляет 146,18 млн руб.

Лидерами среди муниципальных образований по количеству поддержанных проектов стали: м.р. Шенталинский, г.о. Кинель, ВГР Кировский г.о. Самара, м.р. Похвистневский.

Проект «СОдействие» направлен на поддержку социально-значимых инициатив жителей региона из средств областного бюджета. Всего за период реализации программы на рассмотрение комиссии было представлено 1978 общественных инициатив.

Жители Самарской области могут принять участие в проекте и выдвинуть свою инициативу по одному из 14 направлений:

- организация водоснабжения населения и (или) водоотведения;

- дорожная деятельность в отношении дорог местного значения, ремонт (капитальный ремонт) дорог дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, проездов к ним;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

- сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

- освещение улиц, размещение (восстановление) фонтанов, декоративных водоемов и (или) объектов монументального искусства на территориях общего пользования, воспроизводство городских лесов, озеленение территории, размещение малых архитектурных форм;

- создание (восстановление) площадок для игр детей, отдыха взрослых, занятий физической культурой и спортом, выгула и дрессировки собак;

- обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта;

- создание (восстановление) объектов массового отдыха, в том числе на водных объектах общего пользования, и (или) создание (восстановление) объектов сферы культуры муниципального образования;

- создание лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения;

- участие в организации деятельности по сбору твердых коммунальных отходов, в том числе по установке площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территориях населенных пунктов, застроенных объектами индивидуального жилищного строительства, а также на земельных участках, являющихся имуществом общего пользования и расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд и (или) предназначенных для размещения другого имущества общего пользования;

- сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов;

- содержание мест захоронения;

- организация мероприятий по охране окружающей среды;

- организация мероприятий по охране, защите, воспроизводству городских лесов, в том числе лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

Основным условием участия в Губернаторском проекте «СОдействие» является софинансирование Проекта из трех источников: физические и (или) юридические лица, бюджет муниципального образования и областной бюджет.

Заявки на участие в Губернаторском проекте «СОдействие» принимаются два раза в год (с 1 сентября по 31 октября и с 1 января по 28 февраля) согласно графику приема документации от муниципальных образований.

В настоящее время осуществляется прием заявок на следующий конкурсный отбор. Реализация проектов-победителей конкурсного отбора будет осуществляться так же в 2023 году.

Фото: пресс-служба правительства СО