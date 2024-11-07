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Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарского региона с 83-й годовщиной военного парада в Куйбышеве

7 ноября 2024 13:19
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Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарского региона с 83-й годовщиной военного парада в Куйбышеве

Сегодня, 7 ноября, в областной столице прошел Парад Памяти, посвященный легендарному военному шествию 1941-го в Куйбышеве во время Великой Отечественной войны. В этом году он проводится уже в 14-й раз. 

"Мы гордимся тем, что парад в Куйбышеве, "запасной столице" Советского Союза, вошел в историю Великой Отечественной войны как яркий пример единения нашего народа перед лицом суровых испытаний. С центральной площади Куйбышева ушли на фронт бойцы будущей 3-й ударной армии, которая закончила свой боевой путь в Берлине. А штурмовое знамя одного из соединений армии, поднятое над Рейхстагом, стало легендарным знаменем Победы. В честь этого исторического парада 1941 года мы в 14-й раз проводим Парад Памяти. Он олицетворяет связь времен и преемственность поколений, величие подвига советского народа. Сегодня с нами здесь ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, участники специальной военной операции, казаки, представители трудовых коллективов, военно-патриотических клубов, волонтеры, студенты и школьники", - сказал Вячеслав Федорищев.
 

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